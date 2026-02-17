Antreprenorul român care are 100 de șantiere active în 30 de județe deține afaceri de peste 3 miliarde de lei

Cristian Erbașu, acționar majoritar și director general Construcții Erabașu, a vorbit în cadrul unui interviu despre cum a reușit, de la o afacere de familie cu doar câțiva angajați, să ajungă la un grup cu mii de oameni care are 100 de șantiere active în 30 de județe din România și afaceri de peste 3 mld. lei

Grupul Erbașu, unul dintre cei mai mari constructori din România, a fost înființat de Mihail Erbașu în 1990 și preluată de către fiul său, Cristian Erbașu, în 2004. Directorul general al companiei spune că astăzi se află la maxim din toate punctele de vedere, cu o firmă care are aproximativ 3.600 de angajați și o cifră care depășește 3 mld. lei. De asemenea, Cristian Erbașu a subliniat că dezvoltarea companiilor cu capital românesc este rezultatul investițiilor mari din ultimii ani.

„Acum suntem la maxim din toate punctele de vedere. Suntem undeva la 3.600 de angajați și o cifră de afaceri de peste 3 miliarde de lei. Societatea noastră nu e singura companie de construcții românească care a crescut în ultimii ani. Investițiile mari și multe din ultimii 7-8 ani au dus spre această direcție de dezvoltare a companiilor cu capital românesc”, a transmis Cristian Erbașu.

Antreprenorul român a vorbit în cadrul aceluiași interviu și despre importanța tehnologiei pentru companiile care gestionează simultan mai multe șantiere. În opinia acestuia, companiile bune vor fi cele care vor putea să implementeze cât mai multă tehnologie chiar dacă procesul de instruire pentru utilizarea acestora este unul anevoios.

„Tehnologia este extrem de importantă. Tehnologia și modul în care este organizată compania. Și oamenii respectă regulile prin care tehnologia poate fi utilizată cât se poate de mult. Procesul de instruire pentru utilizarea noilor tehnologii este destul de anevoios câteodată, dar aici este cheia, personalul să poată fi educat și reprocesat de fiecare dată când tehnologia avansează. Eu sunt sigur că pe viitor companiile bune, nu vorbesc mari sau mici, dar companiile bune vor fi acelea care vor putea implementa cât mai multă tehnologie și cât mai bine organizată și eficientizată această tehnologie. Cel puțin după 2020 trăim chiar la nivel mondial un progres tehnologic extrem de abrupt și de multe ori chiar oamenii tineri fac cu greu față acestor schimbări rapide și consistente.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: