Primele simulări despre cum va arăta noul iPhone pliabil. Informații din presa de specialitate

Au apărut primele zvonuri despre apariția unui nou iPhone pliabil, denumit provizoriu Fold. Rapoartele indică faptul că Apple adoptă o abordare deliberată și inovatoare, concentrându-se pe durabilitate , ușurință în utilizare și fiabilitate pe termen lung . Spre deosebire de mulți concurenți, Apple pare hotărâtă să rafineze conceptul de pliabil, mai degrabă decât să reproducă designurile existente. Această strategie ar putea poziționa iPhone Fold ca un produs remarcabil pe piața în creștere a smartphone-urilor pliabile

Noutate pe piața smartphone-urilor, iPhone Fold

Designul iPhone Fold pune accent atât pe caracterul practic , cât și pe durabilitate , începând cu amplasarea butoanelor și structura internă. Butoanele de volum și de pornire, acesta din urmă încorporând Touch ID, sunt poziționate strategic pe marginea din dreapta sus a dispozitivului.

Zvonurile despre un iPhone pliabil datează încă din 2017, dar rapoarte mai recente sugerează că Apple a stabilit în sfârșit o perioadă de lansare realistă. Majoritatea surselor indică acum toamna anului 2026, probabil odată cu gama iPhone 18.

Apple a adoptat un design intern suprapus pentru a utiliza cât mai eficient spațiul din interiorul iPhone Fold. Această abordare inovatoare permite includerea unei baterii mai mari , abordând una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă dispozitivele pliabile: durata de viață a bateriei.

Se pare că Apple plănuiește o lansare controlată pentru iPhone Fold, poziționându-l ca un produs premium. Inițial, dispozitivul va fi disponibil într-o selecție limitată de culori, inclusiv alb și o opțiune nedivulgată. Această abordare prudentă permite Apple să evalueze recepția pieței și să își rafineze procesele de producție înainte de a extinde disponibilitatea.

Recomandările autorului: