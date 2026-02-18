Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria

Percheziții la suspecți de cămătărie, șantaj și grup infracțional organizat din Dâmbovița. Liderul grupării ar fi temutul interlop Ghenosu, care ar urma să fie adus, miercuri, la DIICOT București pentru audieri, potrivit surselor Gândul.

Suspecții împrumutau victimele cu bani, la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria. Le cereau imobile și terenuri și îi țineau sub teroare.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Dâmbovița și au pus în executare 6 mandate de aducere emise pe numele unor suspecți, cercetați într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2023, suspecții au oferit împrumuturi de bani cu dobândă unor persoane vătămate, desfășurând această activitate în afara cadrului legal. Ulterior, la expirarea termenelor de scadență, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor vătămate, generate de imposibilitatea plății sumelor de bani, care ajungeau și la sute de mii de euro, aceștia au procedat la exercitarea de presiuni psihice, amenințări cu acte de violență și chiar cu moartea asupra victimelor și familiei acestora”, precizează DIICOT.

Teroarea nu se oprea aici. Sub presiune, victimele au cedat mai multe terenuri , operațiuni efectuate în baza unor acte notariale, însă aceștia au continuat amenințările în scopul transferării și a altor imobile.

Prejudiciul este evaluat la peste 500.000 euro, bani pe care persoanele vătămate le-au plătit cu titlu de dobândă.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

