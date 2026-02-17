Cât „costă” o medalie olimpică? Analiza unui broker important arată că evoluția prețului metalelor prețioase se reflectată și pe podiumul Milano Cortina 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se află în plină desfășurare și, pe lângă performanțele sportivilor, valoarea materială a medaliilor olimpice atrage atenția întregii lumi. Motivul nu este creșterea cantității de aur din compoziția medaliilor, care a rămas neschimbată de-a lungul deceniilor, ci evoluția prețului metalelor prețioase.

Sunt 17 zile în care se sportivii se luptă pentru a câștiga o medalie de aur într-una dintre cele 116 probe ale Jocurilor Olimpice de Iarnă. În total vor fi acordate 245 de medalii de aur, 245 de medalii de argint și 245 de bronz și, deși medaliile nu sunt realizate din metale prețioase pure, valoarea lor a crescut în ultimii 4 ani, odată cu aprecierea aurului și a argintului. Astfel, în 2026, valoarea materială a unei medalii de aur olimpice reflectă atât compoziția ei, cât și nivelurile actuale ale pieței.

„Medalia de aur conține 92,5% argint și este placată cu aproximativ 6 grame de aur pur. Medalia de argint este compusă din 100% argint (aproximativ 550 grame), în timp ce medalia de bronz conține 95% cupru și 5% zinc. Medalia de aur, evaluată la aproximativ 550 de dolari în februarie 2022, a atins o valoare estimată de 1.500 de dolari în februarie 2026, o apreciere de 173%”, spun analiștii XTB.

Conform unei analize realizate de brokerul XTB, o medalie olimpică de aur are o greutate de aproximativ 500 de grame și conține circa 6 grame de aur pur, iar restul este format în principal din argint. La cotații de aproximativ 5.000 de dolari pentru o uncie de aur și 76 de dolari pentru o uncie de argint, astfel că valoarea unei singure medalii de aur ajunge la un cost estimat de 2.100-2.200 de dolari.

Medalia de argint a înregistrat o creștere mai amplă de la 425 de dolari la aproximativ 1.450 de dolari, în raport cu aprecierea de 242% a argintului. De asemenea, medalia de bronz, realizată din cupru și zinc a înregistrat o creștere modestă, de la 4-5 dolari la 5-7 dolari.

