Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 15 frigidere care merg simultan. Îți poate dubla factura la curent

Te-ai întrebat vreodată care este aparatul din bucătărie ce îți poate crește serios factura la electricitate în 2026? Este un electrocasnic prezent în multe locuințe, dar care ajunge să consume energie cât aproximativ 15 frigidere care funcționează în același timp. Folosit la putere maximă, poate majora considerabil costurile lunare la curent.

Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 15 frigidere care merg simultan

Un astfel de exemplu este friteuza cu aer cald (Air Fryer) din generațiile mai vechi. Atunci când funcționează la putere maximă, consumul pentru un model standard, poate ajunge până la 1.800W. Dacă facem un calcul simplu, asta înseamnă echivalentul a aproximativ 15 frigidere.

Un frigider modern (clasa medie) consuma in jur de 120 W atunci când compresorul este pornit.

La un calcul simplu ajungem la 1.800 : 120 = 15, deci consuma cat 15 frigidere

Pe fondul introducerii tarifelor diferențiate și al eliminării plafonării, consumatorii se pot confrunta cu facturi mai ridicate la energie. Folosirea acestor electrocasnice în orele de vârf – dimineața și seara – poate ajunge să dubleze costul unei singure mese preparate acasă.

Vezi AICI cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor. Cantitatea de energie electrică consumată este influențată direct de clasa energetică (A, B, C etc). Cu cât eficiența energetică este mai ridicată, cu atât aparatul respectiv va consuma mai puțin.

Recomandările autorului: