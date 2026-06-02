Cât te costă să organizezi un botez cu 75 de invitați în 2026. Care sunt cheltuielile ascunse și la ce sumă finală ajungi?

Meniurile de la restaurant pentru 75 de persoane costă între 27.000 lei – 34.000 lei, calculat la 75-85 euro/meniu.

Aici sunt incluse mâncarea, open bar-ul și tortul.

Muzica (DJ profesionist) va costa undeva la 1.500-2.500 lei, cel puțin. Poți include în pachet și sonorizarea de bază și instalația de lumini.

Pachetul de bază foto-video, pentru „stocharea” amintirilor de la botez, va costa până în 5.000 de lei: acoperă slujba de la biserică și câteva ore la restaurant.

Decorațiunile interioare vor fi și ele 1.000-2.000 de lei: aranjamente la mese (artificiale sau flori simple) și baloane.

Un alt element atractiv este candy bar-ul cu dulciuri, care costă 1.500-2.500 lei.

Contribuția benevolă la parohie și protocolul de preoți va costa 400 – 800 lei.

De asemenea, hăinuțele pentru bebeluș și invitațiile vor necesita 500-1.000 lei.

Care sunt cheltuielile ascunse la botez

Bacșișul personalului este „sfânt”. Restaurantele impun o taxă de serviciu (pentru ospătari, bucătari și șef de sală) de 10% din valoarea totală a consumației.

La un contract de 30.000 de lei, asta înseamnă încă 3.000 de lei de plată în seara botezului.

De asemenea, se vor da bani pe meniurile pentru furnizori. DJ-ul, fotograful, videograful vor sta la eveniment multe ore și vor avea nevoie de meniu. Acestea se plătesc de regulă la 50-70% din prețul unui meniu normal (600-900 de lei).

Totodată, dacă se dorește un moment cu ursitoare sau un animator pentru copiii invitați alături de familii, costul este de 800-1.500 de lei.

Mărturiile și accesoriile de masă vor costa 600-1.200 de lei pentru 75 de invitați. Aici vorbim despre magneți, sticluțe, cutiuțe de bomboane, plus meniurile tipărite și numerele de la masă.

Nu în ultimul rând, ținutele părinților vor necesita o investiție serioasă. Rochia mamei, costumul tatălui, coafatul, machiajul și alte retușuri, toate vor costa lejer în jur de 4.000 de lei.

Cât costă la final un botez

Pe un buget economic, un asemenea botez ar costa 38.000 de lei. Se ia în considerare un restaurant standard, ziua desfășurării duminica, când este mai ieftin, DJ, pachet foto simplu, decorațiuni minime, fără mari fițe).

Pe un buget premium, cu restaurant de top sâmbăta, pachet foto-video complex, candy bar și cheese bar premium, ursitoare, cabină foto, ținute noi pentru părinți, este nevoie de un buget de cel puțin 58.000 de lei.

