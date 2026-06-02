Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dorin Toma: „Drona nu putea fi lovită de Armata Română atâta timp cât se afla în spațiul aerian ucrainean. NATO nu este de acord pentru că se consideră o escaladare”

Dorin Toma: „Drona nu putea fi lovită de Armata Română atâta timp cât se afla în spațiul aerian ucrainean. NATO nu este de acord pentru că se consideră o escaladare”

Dorin Toma: „Drona nu putea fi lovită de Armata Română atâta timp cât se afla în spațiul aerian ucrainean. NATO nu este de acord pentru că se consideră o escaladare”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gen. (R.) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, a explicat cum drona nu putea să fie lovită de Armata Română atâta timp cât se afla în spațiul aerian ucrainean. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen. (R.) Dorin Toma: „Opinia mea personală este că mai repede a fost electronic bruiată. Sistemul de bază pe care îl are de navigație este prin GPS. Deci, non-kinetic. Sistemul principal pe care îl are este prin GPS. Are o componentă în interiorul ei din care au rămas rămășițe. Această componentă se numește Cometa.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dorin Toma a explicat cum drona nu putea să fie lovită de Armata Română atâta timp cât se afla în spațiul aerian ucrainean. Acesta susține că Zelenski ar fi declarat că ar fi deschis la o discuție cu România privind utilizarea focului antiaerian, chiar dacă proiectilele ar intra accidental în spațiul aerian ucrainean. Fostul comandant subliniază că NATO nu susține acest lucru din cauza riscului de escaladare.

„Opinia mea personală este că mai repede a fost electronic bruiată. Sistemul de bază pe care îl are de navigație este prin GPS. Deci, non-kinetic. Sistemul principal pe care îl are este prin GPS. Are o componentă în interiorul ei din care au rămas rămășițe. Această componentă se numește Cometa. Este un modem și cu o antenă care se conectează la sistemul de sateliți rusesc și îi asigură navigația. Prin rețeaua GPS rusească. De către Armata Română categoric nu… Din ce îmi aduc eu aminte, președintele Zelenski, la un moment dat a declarat că ar fi de acord să poarte o astfel de negociere cu România. Să permită României să deschidă focul, chiar dacă proiectilele respective ar trece granița și ar pătrunde în spațiul aerian ucrainean. Nici NATO nu este de acord cu acest lucru pentru că se consideră o escaladare. Au fost 4 minute de când a fost vizibilă pe radar.”, a declarat fostul comandant.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Gen. (R) Dorin Toma: „Legislația este foarte restrictivă pentru piloții români în cazul angajării unei drone. Este prea complicat procesul procedural”
07:33
Gen. (R) Dorin Toma: „Legislația este foarte restrictivă pentru piloții români în cazul angajării unei drone. Este prea complicat procesul procedural”
ACTUALITATE Gen. (R.) Dorin Toma: „Declarațiile publice au fost că toate cele 43 de drone rusești au fost interceptate din momentul decolării din Crimeea”
07:00
Gen. (R.) Dorin Toma: „Declarațiile publice au fost că toate cele 43 de drone rusești au fost interceptate din momentul decolării din Crimeea”
ACTUALITATE Valentin Stan: Politicienii români au făcut scandal că le-a fost încălcată suveranitatea, dar nimeni nu a invocat Articolul 4 NATO
06:32
Valentin Stan: Politicienii români au făcut scandal că le-a fost încălcată suveranitatea, dar nimeni nu a invocat Articolul 4 NATO
ACTUALITATE Valentin Stan: Politicienii români nu au fost în stare să invoce Articolul 4 al NATO, dar au declanșat o ședință ONU din care nu va ieși absolut niciun rezultat
06:00
Valentin Stan: Politicienii români nu au fost în stare să invoce Articolul 4 al NATO, dar au declanșat o ședință ONU din care nu va ieși absolut niciun rezultat
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen (R) Silviu Predoiu
22:05
Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen (R) Silviu Predoiu
EXCLUSIV Dezvăluirile generalului Dorin Toma: „Nici acum nu au fost livrate tunurile Armatei Române și modificate de firma Rheinmetall. Trebuiau să ajungă în România la sfârșitul lui 2025”
21:30
Dezvăluirile generalului Dorin Toma: „Nici acum nu au fost livrate tunurile Armatei Române și modificate de firma Rheinmetall. Trebuiau să ajungă în România la sfârșitul lui 2025”
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
S-a mutat într-un bloc nou și a avut un șoc! Cum au reușit vecinii să îl scoată din minți: „Nesimțirea este la cote maxime”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi riscă suspendarea permisului pentru amenzile neplătite. Guvernul pregătește o nouă sancțiune automată
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Cel mai mare accelerator de particule din lume a făcut o descoperire care ar putea revoluționa fizica
RĂZBOI Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei
09:47
Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei
INCIDENT Un ucrainean a vrut să fugă de război în România, dar a dat peste un urs care l-a ținut captiv într-un copac
09:30
Un ucrainean a vrut să fugă de război în România, dar a dat peste un urs care l-a ținut captiv într-un copac
EXTERNE Întâlnire Oana Ţoiu – Annalena Baerbock, preşedinta Adunării Generale a ONU. Miza întrevederii
09:30
Întâlnire Oana Ţoiu – Annalena Baerbock, preşedinta Adunării Generale a ONU. Miza întrevederii
FLASH NEWS Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor
09:12
Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor
ECONOMIE Dezastru la Complexul Energetic Oltenia. Compania raportează pierderi financiare istorice pentru 2025
08:59
Dezastru la Complexul Energetic Oltenia. Compania raportează pierderi financiare istorice pentru 2025
JUSTIȚIE Fost polițist, acum patron de restaurant, a fost trimis după gratii după ce a intrat cu mașina într-un stâlp
08:52
Fost polițist, acum patron de restaurant, a fost trimis după gratii după ce a intrat cu mașina într-un stâlp

Cele mai noi

Trimite acest link pe