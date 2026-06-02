Dorin Toma: „Drona nu putea fi lovită de Armata Română atâta timp cât se afla în spațiul aerian ucrainean. NATO nu este de acord pentru că se consideră o escaladare”

Gen. (R.) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, a explicat cum drona nu putea să fie lovită de Armata Română atâta timp cât se afla în spațiul aerian ucrainean.

Gen. (R.) Dorin Toma: „Opinia mea personală este că mai repede a fost electronic bruiată. Sistemul de bază pe care îl are de navigație este prin GPS. Deci, non-kinetic. Sistemul principal pe care îl are este prin GPS. Are o componentă în interiorul ei din care au rămas rămășițe. Această componentă se numește Cometa.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dorin Toma a explicat cum drona nu putea să fie lovită de Armata Română atâta timp cât se afla în spațiul aerian ucrainean. Acesta susține că Zelenski ar fi declarat că ar fi deschis la o discuție cu România privind utilizarea focului antiaerian, chiar dacă proiectilele ar intra accidental în spațiul aerian ucrainean. Fostul comandant subliniază că NATO nu susține acest lucru din cauza riscului de escaladare.