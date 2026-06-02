Dorin Toma: „Legislația este foarte restrictivă pentru piloții români în cazul angajării unei drone. Este prea complicat procesul procedural”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gen. (R.) Dorin Toma, fost general al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, a vorbit despre cum legislația pentru piloții români este mult prea restrictivă în cazul doborârii unei drone. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen. (R.) Dorin Toma: „Legislația este foarte restrictivă. Adică în momentul în care îi spui procesul decizional… Să spunem, acesta este descoperi, identifici, monitorizezi, urmărești și în cele din urmă angajezi. S-ar putea ca atunci când iei decizia să angajezi să fie prea târziu. În Polonia, după evenimentul pe care l-au avut în septembrie 2025, când cred că 20 de drone au pătruns în spațiul polonez, ei au simplificat foarte mult procesul decizional. Ai descoperit-o, a identificat-o, ai angajat-o,

Invitat la Marius Tucă Show, Dorin Toma a vorbit despre cum legislația este foarte restrictivă pentru piloții militari. Acesta a început prin a spune că pe lângă problemele tehnice, sunt și probleme procedurale. Un militar, aflat într-o misiune de foc, trebuie să urmeze o procedură de angajare. Generalul afirmă că acea procedură este prea complexă. Un pilot trebuie să urmeze un set de reguli, iar când se angajează efectiv este posibil să fie prea târziu.

„Deci sunt aspecte tehnice de care am discutat… Sunt procedurale, pentru că și aici este o problemă. Păi, este o problemă, pentru că militarul care trebuie să execute misiunea respectivă de foc… El execută în baza unor reguli de angajare. Indiferent cine este, că e pilot, că este trăgător cu baza la sol… Indiferent cine este acel militar… Legislația este foarte restrictivă. Adică în momentul în care îi spui procesul decizional… Să spunem, acesta este descoperi, identifici, monitorizezi, urmărești și în cele din urmă angajezi. S-ar putea ca atunci când iei decizia să angajezi să fie prea târziu. În Polonia, după evenimentul pe care l-au avut în septembrie 2025, când cred că 20 de drone au pătruns în spațiul polonez, ei au simplificat foarte mult procesul decizional. Ai descoperit-o, a identificat-o, ai angajat-o. Nu mai stai ca cineva pe la București sau prin altă parte să-ți dea acord. Și apoi sunt regulile de angajare. În momentul în care ele spun, aceste regulile de angajare, că victime colaterale și pagube colaterale, să spunem așa, în urma acțiunii pe care o execuți trebuie să fie zero… Vă dați seama, chiar dacă este teren deschis, să spunem așa, cum spuneam anterior, un proiectil de la o mitralieră sau un tun de 35 are o bătaie de 5-7 km… Nu este niciun fel de protecție pentru cel care execută misiunea de foc. Discuția aceasta este, să știți, și în Polonia. În ce măsură pilotul sau trăgătorul este protejat de lege. Și ei fac demersuri legislative…”, a explicat generalul.

