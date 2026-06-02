Dorin Toma: „Legislația este foarte restrictivă pentru piloții români în cazul angajării unei drone. Este prea complicat procesul procedural”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gen. (R.) Dorin Toma, fost general al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, a vorbit despre cum legislația pentru piloții români este mult prea restrictivă în cazul doborârii unei drone. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen. (R.) Dorin Toma: „Legislația este foarte restrictivă. Adică în momentul în care îi spui procesul decizional… Să spunem, acesta este descoperi, identifici, monitorizezi, urmărești și în cele din urmă angajezi. S-ar putea ca atunci când iei decizia să angajezi să fie prea târziu. În Polonia, după evenimentul pe care l-au avut în septembrie 2025, când cred că 20 de drone au pătruns în spațiul polonez, ei au simplificat foarte mult procesul decizional. Ai descoperit-o, a identificat-o, ai angajat-o,”

