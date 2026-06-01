Prima pagină » Știri externe » A început Consiliul de securitate al ONU pe tema incidentului cu drona de la Galați. Oana Țoiu: „Războiul Rusiei trebuie să înceteze”
Ultima actualizare: acum 35 de secunde

22:43

UPDATE: Rusia neagă că drona ar fi rusească

„Dacă era dronă rusească, cu 15 kg de eploziv, nu vedeați acel foc mic”, a declarat reprezentantul Rusiei la ONU.

22:33

UPDATE: Kayoko Gotoh, despre riscul extinderii efectelor războiului dincolo de granițele Ucrainei

Kayoko Gotoh, director pentru Europa, Asia Centrală și Americi în cadrul Departamentelor ONU pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii și pentru Operațiuni de Pace.

„Vinerea trecută, un incident periculos a concretizat avertismentele pe care le-am formulat în repetate rânduri cu privire la posibilitatea extinderii efectelor războiului dincolo de granițele sale” (…)

În noaptea de 28 spre 29 mai, a precizat aceasta, o dronă înarmată a explodat la ultimul etaj al unui bloc de locuințe cu zece etaje din municipiul Galați, în estul României, rănind doi locatari, o femeie și un copil.

Deși nu a fost prima încălcare raportată a spațiului aerian românesc de către o dronă înarmată de la începutul războiului, în 2022, a fost pentru prima dată când un astfel de incident s-a soldat cu victime.

Incidentul survine pe fondul unei „tendințe îngrijorătoare”, caracterizată prin incursiuni ale dronelor în spațiile aeriene și în apele teritoriale ale statelor care se învecinează fie cu Ucraina, fie cu Federația Rusă, precum și al unei escaladări puternice a ostilităților atât din partea forțelor ruse, cât și a celor ucrainene.

Totodată, a spus ea, riscul unor erori de calcul militar este deosebit de periculos pentru siguranța instalațiilor nucleare, inclusiv a Centralei Nucleare de la Zaporojie, unde, potrivit informațiilor disponibile, o dronă a lovit o clădire a turbinelor la 30 mai.

„În contextul tensiunilor crescute, toate părțile implicate au responsabilitatea de a acționa cu prudență și de a se abține de la orice acțiune care ar putea destabiliza și mai mult situația”, a subliniat aceasta, avertizând că „această traiectorie periculoasă de escaladare și intensificare […] riscă să scape de sub control”.

22:29

UPDATE: Regatul Unit condamnă încălcarea suveranității NATO și a României

„Rusia poartă toată responsabilitatea pentru escaladarea conflictului și încălcarea suveranității României. Solicităm încetarea imediată a focului.  Regatul Unit este solidar cu România și NATO. Ne-am angajat să apărăm fiecare cm al teritoriului NATO, Stăm umăr la umăr  pentru Ucraina și România”, a declarat reprezentantul Regatului Unit.

22:25

UPDATE: Grecia denunță Rusia

Reprezentanta Greciei a denunțat escaladarea războiului Rusiei și incursiunile cu drone rusești pe teritoriile Poloniei, Estoniei și României.

„Grecia condamnă încălcarea spațiului aerian al României și ne exprimăm toate gândurile către persoanele rănite pentru recuperare rapidă. Toate încălcările spațiului aerian constituie violarea dreptului internațional și este inacceptabil”. 

22:21

UPDATE: Franța își exprimă solidaritatea față de România: „Rusia este singurul membru al Consiliului de Securitate care apare pe lista „neagră”

„Franța va juca un rol în descurajarea Rusiei și își exprimă solidaritatea față de România”, a declarat reprezentantul Franței la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate.

„Este pentru prima oară când un membru al Consiliului de Securitate apare pe lista neagră a violențelor sexuale pe timp de război”, a adăugat oficialul, care la rândul său a solicitat armistițiu imediat în Ucraina.

„Franța va rămâne un aliat al României”, a încheiat acesta.

22:15

UPDATE: Reprezentanta Letoniei: „Vremea imperiilor, colonialismului și sferelor de influență s-a încheiat. Rusia, ca membră a Consiliului de Securitate,a devenit o amenințare”

Reprezentanta Letoniei a denunțat Rusia pentru amenințarea integrității teritoriale și încălcarea dreptului internațional după ce o dronă rusească a provocat doi răniți în Galați.

„Rusia, ca membră permanentă a Consiliului de Securitate, a ajuns în postura de amenințare la adresa păcii”.

22:09

UPDATE: Kayoko Gotoh face prezentarea

Kayoko Gotoh, directoarea pentru Europa, Asia Centrală și cele două Americi din cadrul Departamentelor pentru Afaceri Politice și de Consolidare a Păcii și Operațiuni de Pace, urmează să susțină o scurtă prezentare.

Inițial, trebuia să facă prezentarea Antonio Guterres, secretarul general al ONU.

21:55

Oana Țoiu: „Pentru prima oară avem răniți în rândul cetățenilor României. Comportamentul Rusiei este inacceptabil”

„O dronă rusească cu explozibil a încălcat dreptul internațional după ce a violat spațiul aerian al României. S-a prăbușit și explodat deasupra unui bloc de locuințe din Galați.”, a declarat ministra demisă a Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu.

„Pentru prima oară, avem răniți printre cetățeni români. Am raportat pagube semnificative. Este consecința directă a agresiunii ruse din Ucraina. Acest comportament este inacceptabil și trebuie să înceteze. Solicităm armistițiu imediat”, a declarat ministra.

O reuniunea de urgență în cadrul Consiliului de securitate al ONU a început la solicitarea României, fiind purtate discuții despre amenințările Rusiei la adresa securității internaționale în  urma celui mai grav incident petrecut în spațiul NATO de la începerea războiului ruso-ucrainean.

Reamintim că în noaptea dintre 28 și 29 mai, o dronă rusească cu explozibil a lovit un bloc din Galați. În urma incidentului, două persoane au fost rănite. Statul român l-a expulzat pe consulul rus de la Constanța, iar NATO și UE au denunțat Rusia pentru „nesăbuință”

O dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați, 29 mai. Foto: Viata-libera.ro

La solicitarea României, Consiliul organizează o sesiune de informare în cadrul punctului de pe ordinea de zi „Amenințări la adresa păcii și securității internaționale”.

Reuniunea de urgență are loc înainte de cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale ONU, programată pentru 3 iunie să desfășoare alegeri pentru alegerea membrilor non-permanenți prin rotație ai Consiliului de Securitate.

Ambasadorul României la ONU: „Intruziunea dronei – încălcări grave ale Cartei ONU”

Ambasadorul României la Organizația Națiunilor Unite, Cornel Feruță,  a anunțat că România a solicitat reuniunea în temeiul articolelor 34 și 35 din Carta ONU.

„Imediat după incidentul cu drona rusească care a explodat asupra blocului de locuințe din Galați, România a inițiat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate în temeiul articolelor 34 și 35 din Carta ONU, care reglementează rolul Consiliului în situațiile care amenință menținerea păcii și securității internaționale”, a declarat Feruță.

Ambasadorul a adăugat că pătrunderea dronei rusești și detonarea acesteia pe acoperișul unui bloc din Galați, într-o zonă dens populată, care a dus la rănirea a două persoane, a încălcat Carta ONU și dreptul internațional.

„Intruziunea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată, soldată cu rănirea cetățenilor români, reprezintă încălcări grave ale Cartei ONU și ale dreptului internațional. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, 1 iunie 2026, la ora 15:00, ora New York-ului, într-o sesiune specială, cu participarea ministrului de externe al României, Oana Toiu”, a adăugat ambasadorul.

Membrii europeni ai Consiliului – Danemarca, Franța, Grecia, Letonia și Regatul Unit – au susținut solicitarea României pentru reuniune.

Secretarul General al ONU, António Guterres, va lua parte la sesiunea de discuții.

Alegeri pentru cei 5 membri non-permanenți

Pe 3 iunie 2026 vor fi organizate și alegeri pentru alegerea a cinci membri non-permanenți, fiind puse în joc:

  • un loc pentru Grupul African (condus de Somalia);
  • un loc pentru Grupul Asia-Pacific (condus de Pakistan);
  • un loc pentru Grupul Americii Latine și Caraibelor (GRULAC, condus de Panama);
  • două locuri pentru Grupul Europei Vestice și Grupul celorlalți (WEOG, condus de Danemarca și Grecia).

Grupul Europei de Est nu va contesta niciun mandat, fiind deținut de Letonia până în 2027. Cei cinci membri noi aleși anul acesta își vor prelua mandatele  de la 1 ianuarie 2027 până pe 31 decembrie 2028.

Cei șapte membri statali – Austria, Germania, Kârgâzstan, Filipine, Portugalia, Zimbabwe,  Trinidad și Tobago – candidează pentru cele cinci mandate.

Sursa Foto: ONU

