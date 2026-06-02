Migrant african acuzat de fraudă în dosarul de azil, după ce s-a căsătorit cu o femeie în SUA. Detaliul „picant" care l-a trimis în custodia ICE

Ionuț Stan
Foto: Freepik.com - Imagine cu rol ilustrativ
Un bărbat din Mauritania, Africa care a solicitat azil în Statele Unite invocând orientarea LGBTQ, a fost reținut de autoritățile americane după ce s-a căsătorit cu o femeie. Departamentul pentru Securitate Internă susține că există suspiciuni serioase privind autenticitatea cererii sale de azil.

Un imigrant originar din Mauritania a ajuns în centrul unei controverse privind sistemul de azil din Statele Unite, după ce autoritățile federale au susținut că acesta ar fi furnizat informații false în documentele depuse pentru obținerea protecției internaționale.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), Salah Dine Habib a intrat pe teritoriul american în martie 2023, în apropierea localității Lukeville, din statul Arizona. Acesta a solicitat azil susținând că este homosexual și că, în țara sa de origine, Mauritania, ar fi expus unor riscuri grave din cauza orientării sale sexuale, scrie DailyMail.com.

Autoritățile americane afirmă însă că situația sa a ridicat semne de întrebare după ce, în septembrie 2025, s-a căsătorit cu o femeie din Indiana. Căsătoria a atras atenția oficialilor, care au început să analizeze mai atent informațiile prezentate în dosarul de azil.

Într-un comunicat transmis publicației Daily Mail, DHS a precizat că bărbatul a fost arestat pe 21 mai și se află în custodia autorităților de imigrare.

„Habib a intrat ilegal în țară în martie 2023 în apropiere de Lukeville, Arizona, și a fost lăsat să rămână în țară de către administrația Biden, unde se pare că a fost angajat ca ofițer de penitenciar în Indiana. El va rămâne în custodia ICE până la finalizarea procedurilor de expulzare”, au transmis reprezentanții Departamentului pentru Securitate Internă.

Instituția consideră că cererea de azil ar putea fi frauduloasă, având în vedere că solicitarea a fost fundamentată pe presupusa orientare homosexuală, iar ulterior solicitantul s-a căsătorit cu o femeie. Autoritățile americane au mai transmis că dosarul este analizat în cadrul procedurilor de imigrare aflate în desfășurare, iar Habib contestă în prezent măsura de expulzare.

Controverse și în jurul angajării sale într-o închisoare din Indiana

Înainte de arestare, Habib a lucrat ca ofițer de penitenciar neînarmat într-o închisoare din județul Jay, statul Indiana. Informația a fost confirmată de șeriful Larry Ray Newton Jr., care a precizat că angajarea acestuia a avut loc înainte ca bărbatul să devină membru al familiei sale prin căsătorie.

Șeriful a declarat că instituția pe care o conduce nu avea cunoștință despre eventuale probleme privind statutul său de imigrare și că documentele prezentate de acesta, inclusiv permisul de conducere și cardul de asigurări sociale, au fost acceptate în cadrul procedurilor de recrutare. În schimb, Biroul Auditorului din județul Jay a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi responsabil pentru verificările de fond ale angajaților.

„Departamentele sunt responsabile de efectuarea verificărilor de referințe, verificărilor de antecedente, testelor antidrog etc. înainte de a prezenta noii angajați biroului”, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit autorităților locale, Habib a trecut verificările federale obligatorii pe baza documentelor de imigrare prezentate în momentul angajării.

Acum, cazul rămâne în atenția autorităților americane, care transmit că procedurile privind statutul său de imigrare și eventualele acuzații de fraudă vor continua.

