Prima pagină » Actualitate » Cutremur de 6,2 în Italia. Seismul a fost resimțit puternic în Calabria și alte regiuni din sudul țării

Cutremur de 6,2 în Italia. Seismul a fost resimțit puternic în Calabria și alte regiuni din sudul țării

Cutremur de 6,2 în Italia. Seismul a fost resimțit puternic în Calabria și alte regiuni din sudul țării
Cutremur de 6,2 în Italia / Sursa FOTO: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un cutremur puternic s-a produs în noaptea de luni spre marți, 2 iunie 2026, în Italia. Seismul a fost resimțit în Calabria și alte regiuni din sudul țării. Potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe, epicentrul a fost localizat în zona coastei calabre nord-occidentale, Marea Tireniană.

Măsurătorilor indică o magnitudine de 6,2, potrivit New York Times.

Cutremur resimțit în tot sudul Italiei

Cutremurul a avut loc la ora locală 00:12 (01:12 ora României), cu epicentrul în zona coastei calabre nord-occidentale, în provincia Cosenza, mai arată datele seismologice. Hipocentrul a fost localizat la o adâncime foarte mare, de aproximativ 240-253 de kilometri, ceea ce explică faptul că mișcarea seismică a fost simțită pe o arie extinsă.

De altfel, seismul s-a resimțit puternic în toată regiunea Calabria, inclusiv în zona tireniană, dar și în alte părți din sudul Italiei. Au fost rapoarte sosite din Campania, inclusiv la Napoli și în localități din zona Vezuviului, în Basilicata și Sicilia, până la Palermo.

În mai multe localități, oamenii au ieșit speriați în stradă și au sunat la serviciile de urgență pentru informații. Autoritățile italiene au început verificări în zonele apropiate de epicentru, iar Protecția Civilă a convocat o unitate de criză pentru monitorizarea situației.

Până în acest moment, nu au fost semnalate victime sau pagube materiale importante. Verificările continuă, în special în localitățile de pe coasta tireniană a Calabriei și în provincia Cosenza.

Cutremurul are loc într-o zonă cu activitate seismică ridicată, sudul Italiei fiind una dintre regiunile cele mai expuse la astfel de fenomene. Autoritățile recomandă populației să urmărească doar informațiile oficiale și să respecte indicațiile Protecției Civile.

Cum acționăm în caz de cutremur

  • Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească
  • Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.
  • Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.
  • Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.
  • Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.
  • Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.
  • Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.
  • În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. – Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum se pregătește România pentru un CUTREMUR major: „Este nevoie de o expertiză tehnică pentru fiecare clădire în parte”

Fenomene geologice stranii: PĂMÂNTUL s-a cutremurat timp de nouă zile după un tsunami produs în Groenlanda

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Gen. (R) Dorin Toma: „Legislația este foarte restrictivă pentru piloții români în cazul angajării unei drone. Este prea complicat procesul procedural”
07:33
Gen. (R) Dorin Toma: „Legislația este foarte restrictivă pentru piloții români în cazul angajării unei drone. Este prea complicat procesul procedural”
ACTUALITATE 2 Iunie, calendarul zilei: Teo Trandafir împlinește 58 de ani, Guess Who 40. Ziua națională a Italiei
07:15
2 Iunie, calendarul zilei: Teo Trandafir împlinește 58 de ani, Guess Who 40. Ziua națională a Italiei
ACTUALITATE Gen. (R.) Dorin Toma: „Declarațiile publice au fost că toate cele 43 de drone rusești au fost interceptate din momentul decolării din Crimeea”
07:00
Gen. (R.) Dorin Toma: „Declarațiile publice au fost că toate cele 43 de drone rusești au fost interceptate din momentul decolării din Crimeea”
ACTUALITATE Valentin Stan: Politicienii români au făcut scandal că le-a fost încălcată suveranitatea, dar nimeni nu a invocat Articolul 4 NATO
06:32
Valentin Stan: Politicienii români au făcut scandal că le-a fost încălcată suveranitatea, dar nimeni nu a invocat Articolul 4 NATO
ACTUALITATE Valentin Stan: Politicienii români nu au fost în stare să invoce Articolul 4 al NATO, dar au declanșat o ședință ONU din care nu va ieși absolut niciun rezultat
06:00
Valentin Stan: Politicienii români nu au fost în stare să invoce Articolul 4 al NATO, dar au declanșat o ședință ONU din care nu va ieși absolut niciun rezultat
NEWS ALERT Oana Țoiu: „Pentru prima oară avem răniți în rândul cetățenilor României. Susținem o încetare imediată a focului în Ucraina
23:08
Oana Țoiu: „Pentru prima oară avem răniți în rândul cetățenilor României. Susținem o încetare imediată a focului în Ucraina
Mediafax
Nicușor Dan, numit de reprezentantul Rusiei la ONU în teoria Moscovei despre drona de la Galați
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
S-a mutat într-un bloc nou și a avut un șoc! Cum au reușit vecinii să îl scoată din minți: „Nesimțirea este la cote maxime”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Brazilia construiește una dintre cele mai ferme din lume pentru export în Orientul Mijlociu
IT&C Modern Warfare 4, controversatul joc despre al Doilea Război Coreean, nu va avea personaje ca Nicky Minaj sau Lady Gaga, promit producătorii
06:30
Modern Warfare 4, controversatul joc despre al Doilea Război Coreean, nu va avea personaje ca Nicky Minaj sau Lady Gaga, promit producătorii
ANALIZĂ De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge la optimizare fiscală. Expert: Legalitatea se termină unde începe creativitatea
06:00
De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge la optimizare fiscală. Expert: Legalitatea se termină unde începe creativitatea
ȘTIINȚĂ În urmă cu 380 de milioane de ani, o zi pe Pământ avea doar 22 de ore. Câte zile avea un an potrivit analizelor făcute pe fosilele de corali străvechi
06:00
În urmă cu 380 de milioane de ani, o zi pe Pământ avea doar 22 de ore. Câte zile avea un an potrivit analizelor făcute pe fosilele de corali străvechi
METEO Portugalia a doborât recordul istoric de temperatură maximă
05:30
Portugalia a doborât recordul istoric de temperatură maximă
10 milioane de români trăiesc în afara României, potrivit datelor oficiale. Încă o jumătate de țară trăiește practic în afara ei. Unde sunt înregistrate cele mai numeroase comunități
05:00
10 milioane de români trăiesc în afara României, potrivit datelor oficiale. Încă o jumătate de țară trăiește practic în afara ei. Unde sunt înregistrate cele mai numeroase comunități
ȘTIINȚĂ Experiment: Dacă ai arunca Muntele Everest în Groapa Marianelor, vârful său tot s-ar afla la mai mult de 2 km adâncime
05:00
Experiment: Dacă ai arunca Muntele Everest în Groapa Marianelor, vârful său tot s-ar afla la mai mult de 2 km adâncime

Cele mai noi

Trimite acest link pe