Cutremur de 6,2 în Italia. Seismul a fost resimțit puternic în Calabria și alte regiuni din sudul țării

Un cutremur puternic s-a produs în noaptea de luni spre marți, 2 iunie 2026, în Italia. Seismul a fost resimțit în Calabria și alte regiuni din sudul țării. Potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe, epicentrul a fost localizat în zona coastei calabre nord-occidentale, Marea Tireniană.

Măsurătorilor indică o magnitudine de 6,2, potrivit New York Times.

Cutremur resimțit în tot sudul Italiei

Cutremurul a avut loc la ora locală 00:12 (01:12 ora României), cu epicentrul în zona coastei calabre nord-occidentale, în provincia Cosenza, mai arată datele seismologice. Hipocentrul a fost localizat la o adâncime foarte mare, de aproximativ 240-253 de kilometri, ceea ce explică faptul că mișcarea seismică a fost simțită pe o arie extinsă.

De altfel, seismul s-a resimțit puternic în toată regiunea Calabria, inclusiv în zona tireniană, dar și în alte părți din sudul Italiei. Au fost rapoarte sosite din Campania, inclusiv la Napoli și în localități din zona Vezuviului, în Basilicata și Sicilia, până la Palermo.

În mai multe localități, oamenii au ieșit speriați în stradă și au sunat la serviciile de urgență pentru informații. Autoritățile italiene au început verificări în zonele apropiate de epicentru, iar Protecția Civilă a convocat o unitate de criză pentru monitorizarea situației.

Până în acest moment, nu au fost semnalate victime sau pagube materiale importante. Verificările continuă, în special în localitățile de pe coasta tireniană a Calabriei și în provincia Cosenza.

Cutremurul are loc într-o zonă cu activitate seismică ridicată, sudul Italiei fiind una dintre regiunile cele mai expuse la astfel de fenomene. Autoritățile recomandă populației să urmărească doar informațiile oficiale și să respecte indicațiile Protecției Civile.

Cum acționăm în caz de cutremur

Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească

Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.

Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.

Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.

Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.

Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.

Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.

În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. – Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

