Câți bani a cerut un taximetrist unui turist, pentru o cursă de doar 2 km, din Aeroportul Iași. Nici în New York nu costă atât!

04 sept. 2025, 17:49, Economic
Un bărbat din Iași a trecut printr-o situație neplăcută la aeroport, când s-a întors dintr-o excursie în Turcia. Încercând să ajungă la parcarea de mașini de pe șoseaua Ciric, situată pe malul lacului, a căutat un mijloc de transport.

Cu autobuzul 50 n-a reușit.  Astfel, a apelat la un taximetrist. Potrivit BZI , bărbatul a rămas stupefiat când a văzut cât trebuia să plătească pentru o cursă scurtă cu taxiu.  Incidentul s-a întâmplat pe 1 septembrie 2025.

„Am ajuns duminică seara de la Istanbul, undeva după ora 1 noaptea. Eram cu copilul meu. Am ieșit din aeroport, dar fix atunci a plecat autobuzul 50. Nu am reușit să îl mai prind. Mașina mea era parcată lângă Ciric, este un club pe acolo. Ce puteam face la ora aia? Era cam greu să merg pe jos. Am mers la un taximetrist și i-am explicat până unde vreau să merg. El mi-a spus că este distanță scurtă, nu pleacă pentru atât. Mi-a făcut o ofertă, 50 de lei ca să mă ducă până acolo, deși erau doar 2 km. Nu prea îmi convenea”.

Clientul i-a cerut șoferului să-l lase la stația Telegondolă 2. Taximetristul i-a spus că stația nu este prevăzută în traseul său, după ce  CTP Iași a decis ca traseul 50 să devină expres de anul trecut pentru că șoferii nu reușeau să ajungă la timp pentru cursele de la aeroport din cauza că opreau în mai multe stații.

„La un moment, a venit alt autobuz CTP și am zis că merg cu el. Am ajuns la șofer, i-am precizat unde vreau să ajung, dar el mi-a spus că nu poate opri autobuzul acolo, pentru că nu are stație. Mi s-a părut puțin ciudat. Este parcare pentru mașini acolo, iar CTP nu a făcut și stație, să lase oamenii. O femeie a auzit ce discutam și a coborât, deoarece voia să meargă în același loc. Cred că ar fi benefic să fie amplasată o stație acolo”, a mai precizat bărbatul din Iași.

Pentru o cursă ce ar trebui să fie maximum 13 lei,  bărbatul a plătit de aproape 5 ori mai mult.

„Până la urmă, mi-am luat iar bagajul și am plecat spre taximetrist. Nu a vrut deloc să lase la preț, nici ceilalți nu erau interesați. Astfel, a trebuit să plătesc 50 de lei pentru o cursă de 10 lei. Dar, la ananghie, ce ai să faci? Plătești. Nu știu firma de taxi”, a relatat ieșeanul.

