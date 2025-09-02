Prima pagină » Economic » Ce înseamnă pentru familii creșterea TVA-ului la 21%. Alexandru Chirilă explică impactul real la raft

Ce înseamnă pentru familii creșterea TVA-ului la 21%. Alexandru Chirilă explică impactul real la raft

Alexandra Anton
02 sept. 2025, 13:00, Economic
Ce înseamnă pentru familii creșterea TVA-ului la 21%. Alexandru Chirilă explică impactul real la raft
Ce înseamnă pentru familii creșterea TVA-ului la 21%. Alexandru Chirilă explică impactul real la raft

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat ce înseamnă pentru o familie majorarea TVA-ului la 21% și cum se reflectă aceasta în prețurile de zi cu zi. Specialistul a arătat cu exemple de calcul cum diferența nu se aplică la suma totală. Puteți urmări aici întreaga emisiune. 

Formula de calcul a prețului de la raft

În explicațiile sale, Alexandru Chirilă a arătat că primul efect al majorării TVA-ului este creșterea imediată a cheltuielilor. El a folosit un exemplu concret pentru a arăta cum se calculează corect valoarea cu TVA inclus.

„Trebuie să înțelegem formula de calcul a prețului de la raft, care este preț brut plus TVA. De exemplu, dacă am luat un bun de 500 de lei, împărțim la 119%, egal. Rezultă că un preț de raft de 500 de lei are în componență 420,16 preț brut plus TVA. Creșterea TVA-ului nu înseamnă că aplicăm 2% la cei 500 de lei, ci aplicăm 2% la cei 400 și ceva de lei. Asta înseamnă că 500 de lei, astăzi, cu 21% TVA, împărțim la 121% egal 413 lei. Deci, 500 de lei în trecut cu TVA de 19% înseamna 420 de lei, astăzi înseamnă 413 lei.”, explică Alexandru Chirilă.

Facturile și bunurile de consum, primele afectate

Expertul a atras atenția că efectele se văd deja în facturile lunare și în prețurile de la raft. Unele domenii au transferat costurile către consumatori, în timp ce altele au preferat să își reducă marjele de profit pentru a păstra clienții.

„Rezultă că depindem foarte mult de deciziile vânzătorilor, comercianților. Sunt unii care, odată cu creșterea TVA-ului, au luat ei marjele de risc. Au fost situații în care au crescut prețurile la raft. Așa că, în momentul de față, dacă este să discutăm despre internet, am primit notificare că prețul la factura de internet este ajustat cu TVA-ul. Am primit informări de telefonie mobilă că prețul este ajustat cu TVA-ul. Dar, în schimb, prețurile la restaurante nu au crescut pentru că antreprenorii au decis să preia ei marjele de creștere a TVA-ului, însemnând scăderea profitabilității pentru business-urile lor. Totuși, pentru bunurile de larg consum, avem o creștere a prețurilor care, în cazul nostru, nu e neapărat cu 2%, ci se ajustează.”, spune Chirilă.

Citește și

ACTUALITATE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Românii nu prea au buget pentru EDUCAȚIE”
11:30
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Românii nu prea au buget pentru EDUCAȚIE”
ECONOMIE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „E un moment în care trebuie să conștientizăm necesitatea bugetului de venituri și cheltuieli”
11:27
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „E un moment în care trebuie să conștientizăm necesitatea bugetului de venituri și cheltuieli”
ANALIZĂ Instabilitatea mondială AFECTEAZĂ semnificativ economia UE/ Specialiștii BCE avertizează asupra impactului în materie de politică monetară
07:30
Instabilitatea mondială AFECTEAZĂ semnificativ economia UE/ Specialiștii BCE avertizează asupra impactului în materie de politică monetară
ULTIMA ORĂ Decizie în coaliție. Taxa pe LUX, introdusă în pachetul 2. Impozite triple pentru mașini de peste 75.000 de euro și case peste 500.000 de euro (SURSE)
15:37
Decizie în coaliție. Taxa pe LUX, introdusă în pachetul 2. Impozite triple pentru mașini de peste 75.000 de euro și case peste 500.000 de euro (SURSE)
LIVE UPDATE Spectacol politic absurd în Parlament. Bolojan, 5 asumări, 5 ședinte, 5 discursuri, “că așa e procedura”
13:20
Spectacol politic absurd în Parlament. Bolojan, 5 asumări, 5 ședinte, 5 discursuri, “că așa e procedura”
REȚETE Ce vinuri merg cu fiecare tip de parizer: Arta potrivirii
22:02, 31 Aug 2025
Ce vinuri merg cu fiecare tip de parizer: Arta potrivirii
Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Digi24
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Evz.ro
ANM, o nouă alertă meteo pentru începutul toamnei
A1
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Ea este regina frumuseții care la 21 de ani a fost arestată după ce și-ar fi ascuns copilul nou-născut mort într-un sac de gunoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Legăturile ascunse dintre stomac și creier ne-ar putea influența starea de spirit