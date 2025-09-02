În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a explicat ce înseamnă pentru o familie majorarea TVA-ului la 21% și cum se reflectă aceasta în prețurile de zi cu zi. Specialistul a arătat cu exemple de calcul cum diferența nu se aplică la suma totală. Puteți urmări aici întreaga emisiune.

Formula de calcul a prețului de la raft

În explicațiile sale, Alexandru Chirilă a arătat că primul efect al majorării TVA-ului este creșterea imediată a cheltuielilor. El a folosit un exemplu concret pentru a arăta cum se calculează corect valoarea cu TVA inclus.

„Trebuie să înțelegem formula de calcul a prețului de la raft, care este preț brut plus TVA. De exemplu, dacă am luat un bun de 500 de lei, împărțim la 119%, egal. Rezultă că un preț de raft de 500 de lei are în componență 420,16 preț brut plus TVA. Creșterea TVA-ului nu înseamnă că aplicăm 2% la cei 500 de lei, ci aplicăm 2% la cei 400 și ceva de lei. Asta înseamnă că 500 de lei, astăzi, cu 21% TVA, împărțim la 121% egal 413 lei. Deci, 500 de lei în trecut cu TVA de 19% înseamna 420 de lei, astăzi înseamnă 413 lei.”, explică Alexandru Chirilă.

Facturile și bunurile de consum, primele afectate

Expertul a atras atenția că efectele se văd deja în facturile lunare și în prețurile de la raft. Unele domenii au transferat costurile către consumatori, în timp ce altele au preferat să își reducă marjele de profit pentru a păstra clienții.