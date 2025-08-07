Prima pagină » Economic » China exercită, pe fondul tensiunilor cu SUA, CONCURENȚĂ tot mai mare în UE /Experți BCE: „Șocurile comerciale” produc perturbări, inclusiv salariale

China exercită, pe fondul tensiunilor cu SUA, CONCURENȚĂ tot mai mare în UE /Experți BCE: „Șocurile comerciale” produc perturbări, inclusiv salariale

07 aug. 2025, 07:30, Știri externe
China exercită, pe fondul tensiunilor cu SUA, CONCURENȚĂ tot mai mare în UE /Experți BCE: „Șocurile comerciale” produc perturbări, inclusiv salariale

Companiile din Uniunea Europeană se confruntă cu o competiție din ce în ce mai intensă din partea Chinei, în contextul tensiunilor comerciale internaționale, ceea ce riscă să producă ”șocuri” pe termen scurt și mediu, inclusiv asupra ocupației și a nivelului de salarizare, avertizează experți ai Băncii Centrale Europene.

”Competiția tot mai intensă din partea Chinei pe piețele de export globale a afectat piața muncii din zona euro în ultimii ani. Exporturile chineze fac concurență tot mai mare firmelor europene, atât în spațiul european, cât și în țări terțe. Această competiție nu se mai limitează la produse ieftine, ci s-a extins la sectoare sofisticate, precum producția de autovehicule și utilaje”, constată Clémence Berson, Claudia Foroni, Vanessa Gunnella și Laura Lebastard, economiști ai Băncii Centrale Europene, într-un raport de evaluare.

Taxele vamale impuse de Trump împing firmele chineze pe piața europeană

”Tarifele ridicate impuse de Statele Unite Chinei ar putea conduce la intensificarea competiției pentru producătorii din zona euro, în eventualitatea în care exportatorii chinezi se extind pe piețele europene”, atrag atenția specialiștii BCE.

Noua situație va genera efecte asupra pieței muncii, cu implicații asupra profilurilor angajaților și a configurației importurilor. În 2024, sectoarele zonei euro expuse substanțial competiției chineze aveau 29 de milioane de angajați, reprezentând 27% din totalul forței de muncă.

”Ca urmare a anunțurilor Administrației Trump privind tarifele mai mari impuse mărfurilor chineze, exportatorii chinezi se vor reorienta spre Europa. Aceste modificări comerciale vor amplifica pătrunderea importurilor chineze în zona euro. Deși, ca urmare a tarifelor, firmele europene vor obține anumite avantaje competitive pe piețele americane în raport cu cele chineze, acest lucru probabil nu va atenua pierderile suferite de zona euro”, subliniază specialiștii BCE.

Exporturile chineze afectează zona euro, inclusiv la nivelul salariilor angajaților

”Intensificarea competiției generate de exporturile chineze generează provocări semnificative pentru piața muncii. Deși în acest moment, impactul se concentrează asupra sectoarelor auto și chimic, implicațiile ar putea afecta o treime din angajații zonei euro. Șocurile comerciale riscă să producă perturbări și transferuri de locuri de muncă între diverse sectoare. Pe termen lung, volumul locurilor de muncă s-ar putea să nu se modifice, întrucât economia se va adapta prin schimbări salariale și prin transferuri ale angajaților între diversele ramuri industriale. Cu toate acestea, provocări precum ineficiența pieței muncii, costurile de ajustare și politicile guvernamentale ar putea cauza perturbări temporare, înainte de reechilibrarea piețelor”, concluzionează experții BCE.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump dublează tarifele vamale impuse produselor indiene /Casa Albă: ”INDIA importă petrol rusesc”

Citește și

EXTERNE India denunță TAXELE impuse de Trump și avertizează Statele Unite /Sunt „acțiuni incorecte”, ne vom „proteja interesele”
22:28
India denunță TAXELE impuse de Trump și avertizează Statele Unite /Sunt „acțiuni incorecte”, ne vom „proteja interesele”
VIDEO Donald Trump consideră „PRODUCTIVE” discuțiile cu Vladimir Putin pentru oprirea războiului din Ucraina /„Au fost făcute progrese majore”
22:03
Donald Trump consideră „PRODUCTIVE” discuțiile cu Vladimir Putin pentru oprirea războiului din Ucraina /„Au fost făcute progrese majore”
ȘTIINȚĂ Rotația Pământului a ACCELERAT! Oamenii de știință atenționează despre ce s-ar putea întâmpla dacă fenomenul va persista până în anul 2029
21:56
Rotația Pământului a ACCELERAT! Oamenii de știință atenționează despre ce s-ar putea întâmpla dacă fenomenul va persista până în anul 2029
EXTERNE Cinci militari au fost împușcați, la o bază a ARMATEI americane din statul Georgia. Suspectul a fost reținut
21:12
Cinci militari au fost împușcați, la o bază a ARMATEI americane din statul Georgia. Suspectul a fost reținut
ECONOMIE Rusia își majorează EXPORTURILE de cereale din teritoriile ocupate în Ucraina. Ce venituri obține
20:08
Rusia își majorează EXPORTURILE de cereale din teritoriile ocupate în Ucraina. Ce venituri obține
EXTERNE Spania nu mai este interesată să cumpere avioane de luptă F-35 din SUA. Oficialii din Madrid vor modele fabricate în EUROPA
19:29
Spania nu mai este interesată să cumpere avioane de luptă F-35 din SUA. Oficialii din Madrid vor modele fabricate în EUROPA
Mediafax
Momentul de reculgere pentru Ion Iliescu, boicotat pe mai multe stadioane
Digi24
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
Cancan.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu. Ce lipsește de pe ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Horoscop 7 august: ziua în care emoțiile puternice și intuiția deschid noi perspective
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Antena 3
VIDEO În Grecia, două turiste au trăit momente de groază când și-au dat seama că erau urmărite de un mistreț, în mare
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Cancan.ro
Revolta unui medic după ce Ion Iliescu a stat 2 luni la ATI! În ce chinuri ar fi murit fostul președinte: 'Traheostomizat
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani! Arată fenomenal, la fel ca-n tinerețe
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
Turistă dispărută de 5 zile pe o plajă din Kavala, Grecia. "Obiectele ei personale au rămas pe nisip"
KanalD
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
Ciao.ro
Cine este 'copilul secret' al lui Ion Iliescu! El moștenește toate bunurile
Promotor.ro
Britanicii au decis: Dacia, în Top 3 cele mai bune mașini! Care a modelul favorit?
Descopera.ro
Războiul feroce dus de Iliescu împotriva Regelui Mihai
Capital.ro
Florin Piersic și Iliescu, la un pas de o gafă istorică. Marele actor se rușinează și acum: De-asta e așa palid…
Evz.ro
Averea lui Ion Iliescu. Cine moștenește vila din Primăverii
A1
Cum arăta Ion Iliescu în tinerețe. Imagini de colecție cu regretatul Președinte al României de pe vremea studenției
Stirile Kanal D
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Scenă fabuloasă pentru UNTOLD X! Organizatorii pregătesc cel mai ambiţios decor construit vreodată pentru un festival din România. Va avea peste 100 de metri în lăţime!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Descopera.ro
SUA vrea să fie prima națiune care instalează un reactor nuclear pe Lună