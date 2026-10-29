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Christine Lagarde își anunță plecarea din fruntea Băncii Centrale Europene cu fața acoperită de plasturi. Cum explică apariția controversată

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Christine Lagarde a anunțat că va pleca de la conducerea Băncii Centrale Europene pe 7 februarie 2027, cu nouă luni înainte de încetarea oficială a mandatului de opt ani. Modul în care a făcut anunțul, însă,a  stârnit controverse: a apărut cu fața plină de plasturi.

Aflată în funcția de președinte al uneia dintre cele mai importante instituții financiare din lume de la 1 noiembrie 2019, Lagarde urma să-și încheie mandatul în octombrie 2027.

După anunțul la care s-a prezentat cu fața plină de plasturi, Lagarde și-a justificat apariția controversată: „Doar pentru a evita orice speculații pe rețelele de socializare: plasturii de pe fața mea sunt urmarea unei intervenții chirurgicale minore pe care am suferit-o la începutul acestei săptămâni”. Nu a dat însă mai multe detalii despre natura intervenției chirurgicale.

Retragerea anticipată a economistei franceze în vârstă de 70 de ani era speculată de câteva luni, în contextul în care zona euro se confruntă cu inflația. Pe durata conducerii sale, Europa a fost lovită de cele mai dificile crize din ultimii zeci de ani: pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina, războiul comercial cu SUA, criza petrolieră izbucnită din cauza războiului din Iran.

„Madam Inflation” pleacă de la conducere

Ea a căpătat renumele de „Madam Inflation”, potrivit France 24. Conducerea  este reconfigurată acum când Banca Centrală Europeană gestionează presiunile inflaționiste asupra zonei euro.

Lagarde a dezvăluit public că atunci când a acceptat funcția în urma discuțiilor cu președintele francez Emmanuel Macron, a crezut că va rămâne doar cinci ani la conducerea Băncii Centrale Europene. După decizia luată, Lagarde devine al doilea președinte din istoria Băncii Centrale Europene care părăsește funcția înainte de expirarea mandatului.

Cine ar putea  fi succesorul Christinei Lagarde?

Banca Centrală Europeană a anunțat că succesorul ei va fi numit de Consiliul European. Pentru ca un candidat să fie numit membru în Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene, are nevoie de sprijinul a 16 din cele 21 state din zona euro.

Candidații cei mai favorizați, care au sprijinul acordat din partea guvernelor sunt:

  • Klaas Knot, fostul guvernator al băncii centrale olandeze, susținut de Guvernul Țărilor de Jos
  • Pablo Hernandez de Cos, fostul guvernator al Băncii Spaniei și actualul director general al Băncii Reglementelor Internaționale, susținut de Guvernul Spaniei

Christine Lagarde – noul director al Forumului Economic Mondial?

Christine Lagarde ar putea prelua conducerea Forumului Economic Mondial după plecarea lui Klaus Schwab în aprilie 2025, după ce l-a condus timp de 54 de ani.

Anunțul plecării anticipate a Christinei Lagarde coincide cu anunțul plecării  Isabelei Schnabel din Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene din ianuarie 2027, precum și expirarea mandatului economistului-șef al instituției, Philip Lane.

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