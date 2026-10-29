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Petrișor Peiu avertizează că economia continuă să derapeze: „Avem, deja, 13 luni consecutive de scădere a consumului de servicii de către populație”

Petrișor Peiu avertizează că economia continuă să derapeze:
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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține, într-o postare pe rețelele sociale, că economia românească continuă să derapeze, în special în zona serviciilor. Potrivit acestuia, datele pentru primele opt luni ale anului arată scăderi ale cifrei de afaceri atât în serviciile destinate populației, cât și în cele prestate în principal întreprinderilor.

Potrivit lui Peiu, în perioada ianuarie-august 2026, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut cu 0,8% ca serie brută și cu 1,6% ca serie ajustată, față de aceeași perioadă din 2025.

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„Economia continuă să derapeze puternic, mai ales în zona principalului motor de creștere de până acum, serviciile”, susține liderul senatorilor AUR.

„Populația și-a redus drastic consumul de servicii”

Senatorul atrage atenția asupra scăderii mai accentuate din sectorul serviciilor destinate populației. Potrivit datelor prezentate de acesta, volumul cifrei de afaceri din acest domeniu a scăzut cu 8,4% ca serie brută și cu 7,9% ca serie ajustată, în primele opt luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă din anul precedent. De asemenea, Petrișor Peiu subliniază că scăderea consumului persistă de mai bine de un an.

„Practic, populația și-a redus drastic consumul de servicii, cu 8%- acesta este principalul efect al creșterii taxelor de consum (TVA) din august 2025. Avem, deja, 13 luni consecutive de scădere a consumului de servicii de către populație”.

De asemenea, liderul senatorilor AUR susține că o scădere a consumului nu duce automat la creșterea investițiilor. Potrivit acestuia, formarea brută de capital fix a scăzut, la rândul său, ca pondere în PIB.

„Cine crede că reducerea dramatică a consumului duce la creșterea investițiilor se înșală amarnic: formarea brută de capital fix (construcții și lucrări de infrastructură + mașini, utilaje, echipamente + software, exploatări miniere, etc) a scăzut și ea , e drept mai puțin, dar tot a scăzut (ca pondere în PIB), pentru că nu mai poate fi finanțată!”.

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