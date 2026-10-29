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Alexandru Rogobete, la Gândul Euro Industry Summit: „România poate inova în industria farma. Avem 41 de fabrici de medicamente”. Ce propune pentru a atrage capital privat în sănătate

Gilda Popa
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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, la conferința Gândul Euro Industry Summit că România ar putea testa parteneriatele public-private (PPP) în domenii în care sistemul sanitar înregistrează deficite, dar în care serviciile medicale sunt tarifate și decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Rogobete a susținut, în mandatul său anterior, dezvoltarea PPP în sănătate și investițiile în domeniile vizate.

La conferința Gândul Euro Industry Summit, ministrul a propus ca România să înceapă cu proiecte-pilot public-private în trei domenii precise: ambulatorii de specialitate, centre de paliație și centre de recuperare medicală și reintegrare socială. Argumentul său este că serviciile decontate de CNAS pot asigura predictibilitate economică pentru astfel de investiții.

Domeniul Sănătății are un potențial uriaș de a contribui la dezvoltarea economiei României

Ministrul a explicat, la dezbaterea organizată de Gândul, care a reunit decidenți din administrația publică și reprezentanți ai mediului de afaceri, că – pe lângă zona de academică – zona medicală, cea de știință, are un mare potențial economic. Care, a menționat ministrul, nu a fost neapărat exploatat la nivelul la care poate fi valorificat în România.

Legat de infrastructura spitalicească, ministrul a amintit că din cele 22-23 de șantiere aflate în derulare în momentul de față – în peste 80% din cazuri sunt implicați constructori români și asocieri de constructori din România. În următorul exercițiu financiar, Guvernul va aloca o componentă importantă pentru infrastructură, reabilitare,  chiar și construcție de corpuri noi, respectiv, digitalizarea ecosistemului medical, a anunțat el. De asemenea, este în derulare proiectul de securitate cibernetică în sănătate la nivel național, aflat la nivel de pilot, care urmează a fi naționalizat. Tot în domeniul sănătății, ministrul a menționat  zona de energie, respectiv tranziția verde a spitalelor, cu instalarea de sisteme inteligente de eficientizare energetică. Toate acestea creează o punte solidă între domeniul Sănătății și dezvoltarea economică a României – subiectul central al agendei conferinței Euro Industry Summit.

Parteneriatele public private în Sănătate, un model de succes în alte țări europene

Într-o declarație acordată Gândul după conferința Euro Industry Summit, oficialul a explicat că aceste investiții ar putea extinde accesul pacienților la servicii medicale și ar crea oportunități economice, în contextul pregătirii viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

„Pentru domeniul sănătății, parteneriatele în regim public-privat pot avea un efect pozitiv atât în domeniul sănătății, cât și în cel al economiei. Vă dau câteva exemple care se întâlnesc deja în multe alte țări europene, dar și în afara spațiului european: exemple de succes care aduc beneficii în toate domeniile și, evident, pentru pacient.

Aș începe în România câteva proiecte-pilot în regim public-privat pentru zona ambulatoriilor de specialitate, pentru componenta centrelor de paliație și pentru centre de recuperare medicală și de reintegrare socială, de exemplu.

De ce am început cu aceste domenii și de ce le-am menționat? Pentru că, pe de o parte, ele reprezintă un deficit în momentul de față în sistemul medical din România și, pe de altă parte, sunt domenii pentru care serviciile sunt tarifate și plătite corect de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, a declarat ministrul Sănătății pentru Gândul.

Pentru pacienți și pentru populație, în general, dezvoltarea acestor centre în regim public-privat, a explicat Rogobete, înseamnă un acces mai mare la servicii medicale. „Nu înseamnă privatizarea sistemului de sănătate și nu înseamnă că oamenii vor plăti bani în plus pentru a accesa aceste servicii”, a adăugat el. Aceste inițiative PPP pot deveni proiecte sustenabile, cu predictibilitate economică crescută pentru investitori și pentru sistemul de sănătate în general.

Rogobete susține investiții în inovarea farmaceutică și producția de medicamente în România

Ministrul a pledat, totodată, pentru investiții în inovarea farmaceutică și producția de medicamente în România, susținând că sănătatea trebuie privită nu doar ca un consumator de resurse, ci și ca un sector capabil să contribuie la dezvoltarea economiei. Propunerea de buget european pentru 2028–2034 include sănătatea între domeniile vizate de viitorul Fond european pentru competitivitate, însă finanțarea concretă a proiectelor va depinde de programele și mecanismele care vor fi stabilite.

„Discutăm aici despre materia primă pentru producția medicamentelor, despre transport, energie și, sigur, lista poate continua. Cred că sănătatea a fost privită prea mult timp doar ca un consumator, când, în acest domeniu, în realitate, are un potențial uriaș de a contribui la dezvoltarea economiei și de a aduce beneficii economice pentru statul român”, a precizat ministrul.

România poate aduce inovație în industria farma: „Un beneficiu real pentru economia românească”

O altă componentă importantă, adaugă Rogobete, este cea a inovației și a producției de medicamente în România. În momentul de față sunt 41 de fabrici în România care produc medicamente.

„Sigur, un procent de 30–40% dintre acestea au lanțul complet de producție pentru produsele farmaceutice, însă eu consider că investițiile în inovație și în medicamente inovatoare, în medicamente moderne, pot aduce un beneficiu real pentru economia românească”, explică ministrul.

Studiile europene arată că, pentru un euro investit în zona inovației farmaceutice, economia recuperează, într-un ciclu de patru ani, cinci euro, argumentează oficialul. Explicația este că pacienții au acces mai rapid la medicamente, efectele secundare ale tratamentelor sunt mai puține, recuperarea și reintegrarea pacienților în societate și în câmpul muncii sunt mai rapide, iar din punct de vedere economic sunt stimulate toate domeniile conexe.

„Cred că sănătatea a fost privită prea mult timp doar ca un consumator, când, în acest domeniu, în realitate, are un potențial uriaș de a contribui la dezvoltarea economiei și de a aduce beneficii economice pentru statul român”, adaugă ministrul.

Gândul Euro Industry Summit a pus în dialog decidenți din administrația publică și mediul privat

Dezbaterea organizată de Gândul a generat un dialog interdisciplinar între reprezentanți de la vârful administrației publice și cei ai mediului de afaceri legat de prioritățile economiei, viitorul finanțărilor europene și investițiile sunt necesare în energie și infrastructură

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.

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