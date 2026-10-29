Americanii pleacă de tot din Marea Neagră. După Exxon, gigantul Carlyle vinde și ultimul perimetru de gaze din România. Cine sunt olandezii care îl preiau

O nouă tranzacție majoră schimbă configurația pieței energetice din România. Fondul american de investiții Carlyle, unul dintre cei mai puternici investitori financiari din lume, a decis să își vândă participația în Black Sea Oil & Gas (BSOG), compania care exploatează gazele naturale din perimetrul Midia al Mării Negre. Cumpărătorul este Mazarine Energy, o companie olandeză cu operațiuni în România. După retragerea ExxonMobil din proiectul Neptun Deep, plecarea Carlyle marchează un nou pas în reducerea prezenței capitalului american în marile proiecte offshore românești.

Carlyle și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au anunțat joi, 29 octombrie 2026, că au ajuns la un acord pentru vânzarea Black Sea Oil & Gas și BSOG Holding Activity către Mazarine Energy B.V.

Tranzacția vizează cel mai mare producător de gaze naturale offshore din România, companie care asigură aproximativ 12% din necesarul intern de gaze. Valoarea acordului nu a fost făcută publică, iar finalizarea operațiunii depinde de obținerea aprobărilor autorităților de reglementare.

Black Sea Oil & Gas va continua să opereze proiectul Midia Gas Development, în timp ce noul acționar va prelua controlul asupra companiei după finalizarea tranzacției.

Cine cumpără gazele de la Midia. Mazarine Energy, o companie olandeză care a aparținut tot americanilor

Mazarine Energy este o companie de petrol și gaze, înființată în 2013 de omul de afaceri olandez Edward van Kersbergen.

Grupul activează în România din 2017 și deține operațiuni în Tunisia și în Țările de Jos. În 2026, Mazarine și-a extins prezența pe piața olandeză prin achiziția unei participații de 50% în Wintershall Noordzee.

Un detaliu important al tranzacției este legătura anterioară dintre cumpărător și vânzător. Carlyle a fost acționar majoritar al Mazarine Energy, după o investiție realizată în 2016. Ulterior, fondul american și-a vândut participația către fondatorul companiei, Edward van Kersbergen, transferul de proprietate fiind finalizat în 2025.

Astfel, BSOG urmează să ajungă în portofoliul unei companii care s-a aflat, până relativ recent, sub controlul aceluiași gigant american.

Mazarine are o dimensiune mai redusă decât Carlyle, dar experiență în exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze, inclusiv în prelungirea duratei de viață a câmpurilor mature.

Dimensiunea financiară a cumpărătorului, sursele de finanțare ale achiziției și strategia sa pe termen lung pentru Midia sunt însă aspecte importante care rămân de clarificat. Până în prezent, părțile nu au comunicat prețul tranzacției și nici structura finanțării.

Carlyle renunță la un proiect în care s-au investit peste 400 de milioane de dolari

Black Sea Oil & Gas este unul dintre cele mai importante proiecte energetice private dezvoltate în România în ultimele decenii.

Carlyle a intrat în acționariatul companiei în 2015, când aceasta se afla încă în etapa de explorare. BERD s-a alăturat proiectului în 2017.

Sub coordonarea BSOG, investițiile realizate împreună cu partenerii de concesiune în Midia Gas Development au depășit 400 de milioane de dolari.

Proiectul include exploatarea zăcămintelor Ana și Doina, platforma offshore Ana, o conductă submarină de aproximativ 126 de kilometri și stația de tratare a gazelor naturale de la Vadu, județul Constanța.

Producția a început în iunie 2022, moment în care România a pus în funcțiune primul nou proiect offshore de producție a hidrocarburilor dezvoltat în sectorul său din Marea Neagră după mai bine de 30 de ani.

În prezent, BSOG produce aproximativ 1,1 miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, reprezentând o contribuție importantă la consumul intern și la reducerea dependenței de importuri.

După ExxonMobil, încă un mare investitor american părăsește proiectele offshore românești

Retragerea Carlyle vine la câțiva ani după ieșirea gigantului petrolier american ExxonMobil din proiectul Neptun Deep.

ExxonMobil deținea o participație de 50% în proiectul din apele adânci ale Mării Negre, alături de OMV Petrom. După mai mulți ani de explorare și investiții, compania americană a decis să renunțe la participație.

Romgaz a finalizat achiziția acesteia la 1 august 2022, după semnarea contractului de vânzare-cumpărare în luna mai a aceluiași an. Procesul de retragere fusese inițiat anterior, inclusiv prin demersurile din 2021.

În prezent, Neptun Deep este dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, fiecare deținând câte 50%. Proiectul ar urma să înceapă producția în 2027 și să atingă un nivel de aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze pe an.

Prin urmare, acordul de vânzare a BSOG reprezintă încă o retragere a unui investitor american important din exploatarea gazelor românești din Marea Neagră.

De ce pleacă americanii? Tranzacția ridică întrebări

Decizia Carlyle vine într-un moment în care gazele naturale din Marea Neagră au o importanță strategică ridicată pentru România și pentru securitatea energetică regională.

În contextul eforturilor europene de diversificare a surselor de aprovizionare, exploatările offshore românești reprezintă active importante, atât din perspectivă economică, cât și geopolitică.

Tocmai de aceea, schimbarea acționariatului BSOG atrage atenția.

Publicația Economedia a ridicat întrebări privind diferența de dimensiune dintre Carlyle și Mazarine, precum și oportunitatea retragerii investitorului american dintr-un proiect aflat încă în exploatare.

Cu toate acestea, nu există informații publice care să demonstreze că vânzarea ar fi fost determinată de dificultăți financiare, presiuni politice sau alte circumstanțe neobișnuite.

Carlyle a deținut BSOG timp de peste un deceniu, perioadă în care compania a trecut de la explorare la producție comercială.

Ce se întâmplă cu gazele de la Midia după preluare

Potrivit comunicatului oficial, BSOG își va păstra rolul de operator al proiectului Midia Gas Development și după schimbarea acționariatului.

Noul proprietar intenționează să continue dezvoltarea activităților energetice ale companiei, inclusiv valorificarea resurselor de gaze rămase în perimetru.

În paralel, BSOG analizează oportunități de extindere către alte domenii, precum captarea și stocarea dioxidului de carbon, dezvoltarea energiei eoliene offshore și producția de biometan.

Edward van Kersbergen, directorul general al Mazarine Energy, a subliniat că România reprezintă o piață importantă pentru companie și că achiziția BSOG urmărește consolidarea prezenței sale pe termen lung.

Pentru România, miza principală rămâne continuitatea producției și capacitatea noului investitor de a susține dezvoltarea viitoare a exploatării.

Retragerea Carlyle, după plecarea ExxonMobil, marchează o schimbare semnificativă în structura capitalului care controlează marile proiecte de gaze din Marea Neagră. Resursele și infrastructura rămân în România, dar investitorii se schimbă.

Dincolo de identitatea noului proprietar, întrebarea esențială este dacă Mazarine Energy va putea asigura investițiile necesare pentru exploatarea resurselor rămase și pentru dezvoltarea unor noi proiecte energetice.

Răspunsul va conta nu doar pentru viitorul perimetrului Midia, ci și pentru rolul României pe piața regională a gazelor naturale.