INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni. În ce sector sunt așteptate cele mai mari scumpiri

Managerii din comerțul cu amănuntul și servicii estimează o relativă stabilitate a activității economice, în perioada octombrie-decembrie 2026, pe fondul creșterii prețurilor, cu un vârf de 38% pentru lucrările de construcții, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, în industria prelucrătoare și construcții managerii anticipează o reducere moderată a numărului de salariați.

„Managerii din sectoarele comerţ cu amănuntul şi servicii estimează relativă stabilitate a activităţii economice; în sectoarele industria prelucrătoare şi construcţii managerii anticipează scădere moderată a numărului de salariaţi; se estimează creştere a preţurilor în toate sectoarele economice aferente cercetării statistice”, arată, miercuri, INS, într-un comunicat de presă.

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Managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele trei luni o scădere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de 6%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează scădere moderată, cu un sold conjunctural de 8%.

În același timp, prețurile produselor industriale sunt așteptate să înregistreze creștere indicată printr-un sold conjunctural de 28%, arată datele INS.

De ce cresc prețurile din construcții

În sectorul construcțiilor și al imobiliarelor, se prognozează o scădere a volumului producției în următoarele trei luni (sold conjunctural 16%). Managerii prevăd scădere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural 6%) și se așteaptă ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o tendință ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de 38%.

În acelaşi timp, în sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind 1%. Legat de forţa de muncă, angajatorii anticipează o stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural 2%). Majorӑri de preţuri sunt estimate de 38% dintre respondenţi, iar scăderi de doar 3%, soldul conjunctural de 35% indicând creştere, informează INS.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică relativă stabilitate, sold conjunctural de minus 4%. De asemenea, numărul salariaţilor este prognozat să rămână relativ stabil (sold conjunctural minus 4%). În acelaşi timp, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor se anticipează că vor urma să crească, tendinţă reflectată printrun sold conjunctural de 19%.