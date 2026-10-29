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INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni. În ce sector sunt așteptate cele mai mari scumpiri

INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni. În ce sector sunt așteptate cele mai mari scumpiri
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Managerii din comerțul cu amănuntul și servicii estimează o relativă stabilitate a activității economice, în perioada octombrie-decembrie 2026, pe fondul creșterii prețurilor, cu un vârf de 38% pentru lucrările de construcții, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, în industria prelucrătoare și construcții managerii anticipează o reducere moderată a numărului de salariați.

„Managerii din sectoarele comerţ cu amănuntul şi servicii estimează relativă stabilitate a activităţii economice; în sectoarele industria prelucrătoare şi construcţii managerii anticipează scădere moderată a numărului de salariaţi; se estimează creştere a preţurilor în toate sectoarele economice aferente cercetării statistice”, arată, miercuri, INS, într-un comunicat de presă.

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Managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele trei luni o scădere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de 6%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează scădere moderată, cu un sold conjunctural de 8%.

În același timp, prețurile produselor industriale sunt așteptate să înregistreze creștere indicată printr-un sold conjunctural de 28%, arată datele INS.

De ce cresc prețurile din construcții

În sectorul construcțiilor și al imobiliarelor, se prognozează o scădere a volumului producției în următoarele trei luni (sold conjunctural 16%). Managerii prevăd scădere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural 6%) și se așteaptă ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o tendință ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de 38%.

În acelaşi timp, în sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind 1%. Legat de forţa de muncă, angajatorii anticipează o stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural 2%). Majorӑri de preţuri sunt estimate de 38% dintre respondenţi, iar scăderi de doar 3%, soldul conjunctural de 35% indicând creştere, informează INS.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică relativă stabilitate, sold conjunctural de minus 4%. De asemenea, numărul salariaţilor este prognozat să rămână relativ stabil (sold conjunctural minus 4%). În acelaşi timp, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor se anticipează că vor urma să crească, tendinţă reflectată printrun sold conjunctural de 19%.

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