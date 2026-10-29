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Ana Birchall dă în judecată CSM. Fostul ministru al Justiției a fost inclus pe o „listă neagră” pentru postări pe Facebook: „Suntem în anul 2026 sau ne-am întors în 1989?”

Ana Birchall dă în judecată CSM. Fostul ministru al Justiției a fost inclus pe o „listă neagră” pentru postări pe Facebook: „Suntem în anul 2026 sau ne-am întors în 1989?”
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Fostul ministru PSD al Justiției, Ana Birchall, a anunțat joi că va acționa în judecată Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Fosta social-democrată solicită anularea hotărârii prin care a fost inclusă pe ceea numește o adevărată „listă neagră” a persoanelor care au criticat sistemul judiciar.

Birchall acuză faptul că această instituție i-a încălcat dreptul la liberă exprimare.

„Nu voi tăcea

Mai exact, CSM i-ar fi afectat reputația, fiind incriminate 5 postări publicate pe Facebook, în care Birchall critica numirea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Nu voi tăcea! Dau în judecată Secția pentru Judecători a CSM pentru anularea hotărârii privind «lista neagră». Drepturile fundamentale nu sunt privilegii!”, a transmis Birchall, potrivit Aktiv24.ro.

Fostul ministru consideră că decizia CSM înseamnă un precedent periculos pentru libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor români de a critica instituțiile statului.

Plângerea prealabilă, respinsă cu 7 voturi împotrivă și unul favorabil

Controversa privește Hotărârea nr. 1348 din 9 iunie 2026, prin care Secția pentru Judecători a CSM a denunțat ceea ce considera a fi o campanie de presiune asupra independenței justiției. Documentul a inclus referiri la declarații publice, articole de presă și postări ale unor politicieni, jurnaliști și organizații civice. CSM a transmis hotărârea inclusiv Comisiei Europene.

Birchall a punctat că, la 16 iunie, a depus o plângere prealabilă împotriva hotărârii, după ce a descoperit că cinci dintre postările sale fuseseră incluse în document.

„Am criticat o numire în fruntea ÎCCJ pe care o consider inadecvată și nelegitimă. Am participat la un protest împotriva acestei numiri. Am propus soluții concrete pentru o justiție funcțională”, a mai explicat fostul prezidențiabil.

Potrivit fostului ministru, plângerea a fost respinsă cu șapte voturi împotrivă și unul favorabil, fără ca ea să fie invitată să își susțină punctul de vedere.

„Judecătorii nu sunt mai presus de lege. Independența justiției nu înseamnă lipsa răspunderii, iar calitatea de judecător sau apartenența la CSM nu conferă nimănui imunitate în fața legii”, a mai afirmat Birchall.

„Când taci în fața «listelor negre», le legitimezi

Fostul ministru al Justiției mai susține că hotărârea CSM i-a afectat dreptul la reputație și imagine.

„Când taci în fața «listelor negre», le legitimezi. Dacă astăzi accepți ca o opinie să fie trecută pe o listă, mâine poți descoperi că nu mai ai voie să ai una”, a avertizat ea.

Fostul ministru a făcut o asociere cu perioada dictaturii comuniste, la Revoluția din decembrie 1989 murind oameni pentru libertatea de exprimare. „Au murit oameni în Decembrie 1989 pentru ca noi, astăzi, să putem spune ce gândim fără teamă”, a afirmat Birchall.

Aceasta a anunțat că va contesta hotărârea în instanțele românești. Dacă va fi necesar, vor urma cele  internaționale. De asemenea, intenționează să informeze partenerii europeni despre situație. De cealaltă parte, conducerea CSM a respins anterior acuzațiile privind existența unor „liste negre”, susținând că hotărârea documentează presiuni asupra independenței justiției, nu urmărește intimidarea criticilor.

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