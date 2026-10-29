Președintele Consiliului Concurenței anunță că au început procesele deschise de băncile amendate cu peste 700 de milioane de euro în dosarul ROBOR

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a anunțat că au început procesele prin care cele zece bănci participante la stabilirea ROBOR au cerut instanței să suspende executarea deciziei prin care au fost amendate cu peste 700 de milioane de euro.

Prezent la evenimentul festiv care a marcat 35 de ani de la înființarea agenției de presă Mediafax, Chirițoiu a anunțat că procesele intentate de bănci au debutat miercuri, cu BRD, și continuă joi, cu CEC Bank.

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Când vor decide judecătorii dacă băncile trebuie să plătească amenzile

Bogdan Chirițoiu a declarat că instanțele ar putea pronunța primele hotărâri în următoarele săptămâni.

„În următoarea săptămână, două săptămâni, Curtea de Apel București va decide dacă băncile trebuie să plătească acum sancțiunea, cum se întâmplă de obicei, sau dacă ea va fi suspendată până la finalizarea procesului de fond, ceea ce va dura destul de mult”, a explicat președintele Consiliului Concurenței.

Șeful Consiliului Concurenței a precizat că instituția pe care o conduce a solicitat ca ședințele de judecată să fie publice. În cazul BRD, instanța a acceptat cererea, însă celelalte bănci, cu excepția CEC Bank, au solicitat ca procesele să se desfășoare fără accesul publicului.

„Noi am solicitat să fie publice procesele și s-a admis acest lucru la BRD. Și eu sper că, în general, păi, normal, adică nu văd motivul de secretizare, e normal ca procesele să fie publice. În afară de CEC, toate celelalte bănci au cerut să fie procesele secrete. Dar noi azi am cerut instanței, și a acceptat instanța, ca în cazul BRD-ului să fie procesul public și eu sper că la fel se va decide și în celelalte cazuri. Dar, repet, nu văd niciun motiv de a secretiza lucrurile, n-are nimeni ceva de ascuns, o să vedem”.

Chirițoiu avertizează asupra efectelor pe care le-ar putea avea amânarea sancțiunilor

Bogdan Chirițoiu a susținut că miza principală este oprirea comportamentului pe care autoritatea îl consideră ilegal, înainte de soluționarea definitivă a litigiilor.

„Cred că cel mai important, de fapt, este să înceteze fapta”, a afirmat Bogdan Chirițoiu.

Potrivit acestuia, dacă practicile investigate continuă pe durata proceselor, care se pot întinde pe mai mulți ani, consumatorii ar putea avea de suferit, iar băncile s-ar putea expune unor sancțiuni suplimentare.

„Și de asta cred că ar fi important să avem o conformare la decizie și se va judeca după aceea fondul”.

Ce a spus șeful Consiliului Concurenței despre posibilitatea suspendării amenzilor

Întrebat dacă litigiul reprezintă o premieră pentru justiția din România, Bogdan Chirițoiu a răspuns că nu consideră că este vorba despre un caz fără precedent. Acesta a explicat că, potrivit practicii obișnuite, instanțele acceptă rareori suspendarea sancțiunilor aplicate de autoritate.

„Regula, obiceiul este ca sancțiunea să fie executorie, ea este pusă în aplicare odată ce am emis-o”.

Întrebat în cât timp ar ajunge banii la bugetul statului, oficialul a explicat că termenul de plată depinde de soluționarea instanțelor. Potrivit acestuia, dacă judecătorii suspendă executarea deciziei, plata amenzilor ar putea fi amânată până la încheierea procesului pe fond și a recursului la ÎCCJ. În schimb, dacă cererile de suspendare sunt respinse, băncile ar avea la dispoziție o lună pentru plata sancțiunilor.

„(Dacă se acceptă suspendarea n.r.), abia când se termină procesul pe fond și recursul la Înalta Curte, deci vorbim de ani și ani de zile, dar dacă respinge suspendarea, băncile ar avea o lună, deci până la sfârșitul anului”.

Cum a ajuns cazul ROBOR în instanță

Decizia de sancționare a celor zece bănci a fost anunțată de Consiliul Concurenței pe 7 iunie. Sancțiunile însumează 3,73 miliarde de lei și reprezintă cea mai mare amendă din istoria instituției, potrivit informațiilor prezentate de autoritate. Consiliul Concurenței susține că băncile au încălcat normele naționale și europene de concurență prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

La finalul lunii septembrie, băncile au primit decizia motivată a Plenului Consiliului Concurenței, redactată în termenul maxim de patru luni prevăzut pentru această etapă. Unele dintre instituțiile vizate au anunțat public că resping concluziile autorității și vor contesta sancțiunile.

Investigație privind manipularea cotațiilor zilnice ROBOR

În cadrul unei investigații care vizează băncile implicate în stabilirea cotațiilor zilnice ROBOR, Consiliul Concurenței a identificat posibile încălcări ale legii concurenței. Raportul preliminar, transmis băncilor și Băncii Naționale a României (BNR), include concluzii ce ar putea duce la aplicarea unor sancțiuni semnificative.

Ce bănci au primit amenzi de la Consiliul Concurenței

Sancțiunile anunțate de autoritate sunt următoarele: