Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”

06 oct. 2025, 19:58, Economic
Comisia Europeană a aprobat luni, în virtutea legislației privind subvențiile, o schemă a Austriei de garantare a securității sistemului de aprovizionare cu electricitate.

Sistemul va garanta securitatea aprovizionării cu electricitate pentru o perioadă de cinci ani, începând din octombrie 2026.

”Schema va susține capacitățile electrice care rămân ca rezervă în afara piețelor și este disponibilă pentru a fi activată de operatorii sistemului oricând apare o insuficiență a capacității de transmitere pentru a echilibra generarea de electricitate cu cererea”, anunță Comisia Europeană.

”Măsura adoptată astăzi va contribui la garantarea securității aprovizionării cu electricitate a Austriei. Această acțiune susține și rețeaua europeană de electricitate”, a explicat Teresa Ribera, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil de Tranziția Ecologică.

Asistența, sub formă de subvenții de stat, va fi acordată în urma unor licitații organizate printr-un proces concurențial corect sau printr-o procedură a organismelor de reglementare de la Viena. Schema prezentată de Guvernul austriac a fost evaluată în virtutea sistemului UE de subvenții de stat, prevăzut în Tratatul privind Funcționarea UE, dar și în virtutea noilor norme referitoare la protecția mediului.

