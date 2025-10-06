Prima pagină » Știri externe » RUSIA dezminte sprijinul chinez în războiul din Ucraina/ Kremlinul evidențiază eficiența propriilor „capacități” militare

06 oct. 2025, 19:11, Știri externe
Rusia a transmis, luni, că are propriile sale capacități pentru a susține războiul împotriva Ucrainei, după ce Kievul a acuzat China de furnizarea de date din satelit către Kremlin.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a răspuns la o întrebare pe această temă, după ce Oleh Aleksandrov, un oficial al Agenției de Informații Externe a Ucrainei, a declarat că Beijingul transmite informații prin satelit despre ținte ucrainene, inclusiv cele care beneficiază de investiții străine.

„Avem propriile noastre capacități, inclusiv capacități spațiale, pentru a îndeplini toate sarcinile pe care le impune operațiunea militară specială”, a declarat Peskov, citat de publicația U.S. News.

Oleh Aleksandrov a transmis că există dovezi ale „cooperării la nivel înalt între Rusia și China în efectuarea de recunoașteri din satelit ale teritoriului ucrainean”. Acesta a insistat că scopul recunoașterii este identificarea țintelor strategice pentru atacurile ruse.

„În acest timp, așa cum am văzut în ultimele luni, aceste ținte ar putea aparține unor investitori străini”, a explicat Oleh.

Putin și Xi Jinping au semnat peste 20 de acorduri de cooperare

Oleh Aleksandrov nu a dezvăluit detalii suplimentare despre țintele ucrainene care ar fi fost vizate de sateliții chinezi.

China și-a revendicat neutralitatea în războiul dintre Rusia și Ucraina, dar a sprijinit indirect Moscova prin continuarea comerțului și prin furnizarea de bunuri cu dublă utilizare.

În timpul unei vizite a președintelui rus, Vladimir Putin, în China, unde s-a întâlnit cu omologul său chinez, Xi Jinping, cele două țări au convenit asupra a peste 20 de acorduri de cooperare în domeniile energiei, al tehnologiei, dar și în alte sectoare.

