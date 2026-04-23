Consiliul Concurenței aprobă preluarea Fabricii de Zahăr Luduș de către Mihaela Elena Neagu

Consiliul Concurenței a anunțat, joi, într-un comunicat, că a autorizat tranzacția prin care Mihaela Elena Neagu preia integral Fabrica de Zahăr Premium Luduș. Anterior tranzacției, fabrica era deținută de Mihalea Neagu și Mihail-Daniel Matache, alături de alți acționari minoritari. 

Din 2023, Fabrica de Zahăr Premium Luduș SA era deținută de Mihaela Elena Neagu și Mihail-Daniel Matache, alături de alți acționari minoritari. Acum, Mihaela Neagu preia integral producătorul național de zahăr prin intermediul firmei Best Achiziții, care desfășoară diverse activități, printre care importul de zahăr vrac, pe care ulterior ăl ambalează și comercializează.

Consiliul Concurenței a constatat că operațiunea nu ridică obstacole în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal.

„Mihaela Elena Neagu preia producătorul național de zahăr prin intermediul Best Achiziții SRL, care desfășoară diverse activități, printre care importul de zahăr vrac (produs finit), pe care ulterior îl ambalează și comercializează. 

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal.”, se arată în comunicat. 

În anul 2023, fabrica de zahăr Luduș a trecut în proprietatea antreprenorilor Mihaela Neagu și Mihail-Daniel Matache, după ce grupul francez Tereos decisese închiderea unității. De asemenea, la începutul acelui an, fabrica de zahăr fost vândută de gigantul industrial Tereos, cel mai mare producător de zahăr din Franța și al doilea producător mondial, către cei doi antreprenori români. Mihaela Neagu este director general al Best Achiziții, care a cumpărat în 2021 și Fabrica de Zahăr Bod.

