Prima pagină » Economic » Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia Carrefour România. Ce condiții trebuie îndeplinite

16 mart. 2026, 15:38, Economic
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Pavăl Holding SRL, controlat de frații Pavăl, intenționează să preia grupul Carrefour în România, după acordul dintre cele două entități a fost notificat autorității naționale din domeniu.

Consiliul Concurenței umrează să decidă dacă tranzacția îndeplinește toate condițiile obligatorii prevăzute de Legea concurenței, pentru a acorda avizul esențial pentru finalizarea acordului prin care Grupul Carrefour ar urma să fie preluat de Pavăl Holding, o operațiune evaluată la 823 de milioane de euro. Decizia autorității va stabili dacă această achizițe respectă regulile concurenței pe piața locală.

Grupul Pavăl Holding este prezent în România prin mai multe companii, cea mai cunoscută fiind rețeaua de magazine Dedeman. De asemenea, grupul este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice și para-farmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare și nealimentare, în special cele destinate copiilor și mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și activități de dezvoltare imobiliară, închiriere și subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

Ce verifică inspectorii de la Consiliul Concurenței

Potrivit oficialilor, analiza autorității de concurență vizează două piețe: piața achizițiilor de bunuri de consum curent preponderent alimentare, la nivel național, unde retalierii acționează în calitate de cumpărători în relația cu producătorii sau distribuitorii, și piața comercializării cu amănuntul de consum curent preponderent alimentare, unde retailerii acționează drept furnziori pentru consumatorii finali.

„Din punctul de vedere al pieței geografice, analiza ia în calcul o zonă de până la 10 minute de mers cu mașina în jurul hipermarket-urilor/supermarket-urilor și o zonă de până la 10 minute de mers pe jos și cu mașina în jurul magazinelor de proximitate. În conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, această tranzație trebuie autorizată de Consiliul Concurenței, care va evalua operațiunea în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurențial normal și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege. ”, se arată în comunicatul transmis de Consiliul Concurenței. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe