Consiliul Concurenței avertizează firmele asupra creșterilor coordonate de prețuri. Cum ar fi încălcată legea

Galerie Foto 2

Consilul Concurenței anunță că monitorizează piața și avertizează că fiecare companie trebuie să își stabilească independent politica comercială, iar majorarea artificială a prețurilor, precum și anticiparea unui anumit preț ce ar trebui practicat poate încălca legea. 

Consiliul Concurenței atrage atenția, prin intermediul unui comunicat de presă, că fiecare companie trebuie să își stabilească independent politica comercială, iar majorarea artificală a prețurilor, precum și anticiparea unui anumit preț ce ar trebui practicat pot intra sub incidența prevederilor Legii Concurenței.

Bogdan Chirițoiu / Foto – Mediafax Foto (Alexandra Pandrea)

„Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial. Declarațiile prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creșere artificială a prețurilor pe piață.

Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurenţă naţionale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii”, spune Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Autoritatea de concurență atrage atenţia și asupra faptului că o asociaţie poate fi considerată răspunzătoare de încălcarea regulilor de concurenţă atunci când deciziile, recomandările sau orice altă activitate întreprinsă de aceasta influenţează comportamentul companiilor, afectând concurenţa dintre ele.

Ce recomandări are Consiliul Concurenței pentru companii

De asemenea, Consiliul Concurenței recomandă companiilor să evite orice practici care ar putea încălca legislaţia concurenţei și să se adreseze instituției cu privire la compatibilitatea inițiativelor lor cu legislația în domeniu. Reprezentanții Consiliului Concurenței recomandă consumatorilor să folosească aplicația Monitorul Prețurilor pentru a afla care sunt prețurile practicate de principalii retaileri.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe