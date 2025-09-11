Prima pagină » Economic » Cum scoți bani fără card de la ATM, folosind smartwatch. Băncile care permit acest lucru

Cum scoți bani fără card de la ATM, folosind smartwatch. Băncile care permit acest lucru

11 sept. 2025, 15:49, Economic
Cum scoți bani fără card de la ATM, folosind smartwatch. Băncile care permit acest lucru

De la pandemie încoace, multe bănci din România le oferă clienților posibilitatea de retragerea de numerar din bancomate prin operațiune contactless, fără a folosi card în fanta special prevăzută.

Clientul poate să apropie de bancomat nu doar telefonul, ci și ceasul inteligent.

 „Pentru efectuarea unei operațiuni contactless, clientul doar apropie de bancomat telefonul, ceasul smart (Fitbit Pay, Garmin Pay) sau cardul, fără a mai fi necesară introducerea cardului în fanta specială. Astfel, durata unei operațiuni se reduce cu cel puțin 30 de secunde – timp necesar pentru scoaterea cardului din portofel, introducerea în bancomat și recuperarea acestuia după tranzacție. Și, în plus, nu există riscul blocării cardului în bancomat”, a informat luni CEC Bank în 2022, potrivit Adevărul.

„Începând de azi, ATM-urile BRD cu funcție contactless permit realizarea de tranzacții prin simpla apropiere de bancomat a cardurilor fizice emise de BRD (Mastercard sau VISA), sau a dispozitivelor mobile (telefoane sau ceasuri inteligente) pe care sunt înrolate cardurile Mastercard BRD în aplicații de tip portofel digital Apple Pay sau Google Pay.”, a anunțat BRD pe 15 septembrie 2021.

BCR a menționat că retragerile de numerar se pot efectua și cu brățări sau orice dispozitiv mobil care dispune de tehnologia NFC.

„Odată cu lansarea acestei funcționalități, extindem și consolidăm ecosistemul digital al BCR, oferindu-le clienților noștri o gamă completă de plăți inteligente, indiferent de locul, dispozitivul sau sistemul prin care vor să le realizeze. Cardurile BCR pot fi înrolate deja în orice portofel virtual (Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay) și pot fi utilizate la orice comerciant dotat cu POS, prin telefon, ceas, brățară sau orice alt dispozitiv mobil ce dispune de tehnologia NFC. Clienții BCR au astfel posibilitatea de a realiza practic atât retrageri de numerar, interogări de sold, cât și plăți la comercianți fără a mai avea cardul fizic în posesie, ceea ce le asigură confort, siguranță și rapiditate”, a declarat Florin Pintilie, Șef Departament Dezvoltare Produse Carduri, BCR.

CEC Bank permite retragerile de numerar cu dispozitive contactless de pe 19 septembrie 2022.

„Clienții pot retrage bani de pe card de la bancomatele CEC Bank direct cu telefonul, cu ceasul smart sau cu alte dispozitive contactless. Începând de azi, funcționalitățile contactless sunt disponibile la peste 550 de bancomate și multifuncționale de plată de generație modernă din rețeaua CEC Bank și permit retrageri și operațiuni fără introducerea cardului. ”

Banca Transilvania folosește opțiunea din 2019, iar ING Bank a lansat în 2020 retragerile fără card prin intermediul unui cod generat din aplicația de internet banking, retragerile NFC și retragerile contactless pentru cardurile virtuale.

Lista băncilor care permit operațiuni contactless la ATM

Pași de urmat

Banca Transilvania a oferit un ghid cu pașii de urmat pentru a retrage banii cash, fără card, folosind ceasul inteligent:

Să zicem că nu ai bancomate contactless și nu ai cardul la tine, dar ai neapărat nevoie de cash. Ei bine, BT Pay are soluția:

  1. Intră în app și tap pe „Mai multe” -> Retrage numerar.
  2. Alege suma pe care vrei să o retragi de la ATM. Ea trebuie să fie mai mare de 10 lei și mai mică de 500 lei.Poți genera până la 3 coduri pe zi pe fiecare card.
  3. Tap „Generează și trimite codul”.
  4. Înainte să continui, vezi ce comision se percepe pentru retragerea banilor. Codul a fost trimis cu succes. Ai acum toate informațiile necesare și o oră la dispoziție să ajungi la bancomat.
  5. Găsește mesajul ”Cash fără card” pe ecranul bancomatului, scrie codul si suma. That’s it. Dacă timp de 60 de minute nu folosești codul generat, banii ți se vor întoarce in cont.

Operațiunile contactless la bancomate și multifuncționale de plată pot fi realizate cu ceasuri smart (Garmin Pay, Fitbit Pay).  Retragerea de numerar se poate face cu orice dispozitiv – card sau telefoane, ceasuri, brățări cu tehnologia near field communication (NFC).

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Cum scoți bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul

Citește și

ECONOMIE BRD simplifică interacțiunea clienților cu banca. Soluția digitală integrată care elimină birocrația
14:21
BRD simplifică interacțiunea clienților cu banca. Soluția digitală integrată care elimină birocrația
ANALIZĂ Guvernul Bolojan, un nou RECORD. Inflația crește necontrolat și se apropie de 10%. Acum o lună, era de 7,8%. Cea mai mare din UE
10:31
Guvernul Bolojan, un nou RECORD. Inflația crește necontrolat și se apropie de 10%. Acum o lună, era de 7,8%. Cea mai mare din UE
ANALIZĂ EXCLUSIV 24 de ore în care Planeta S-A APRINS. Haos în Franța, suspendarea Acordului UE-Israel, după atacul din Qatar, Revoluție în Nepal.
07:00
24 de ore în care Planeta S-A APRINS. Haos în Franța, suspendarea Acordului UE-Israel, după atacul din Qatar, Revoluție în Nepal.
ANALIZĂ Der Spiegel: Trump urmează modelul lui Putin /Președintele SUA construiește un sistem OLIGARHIC și amenință lumea liberă
07:30, 10 Sep 2025
Der Spiegel: Trump urmează modelul lui Putin /Președintele SUA construiește un sistem OLIGARHIC și amenință lumea liberă
TEHNOLOGIE iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11
22:12, 09 Sep 2025
iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11
FINANCIAR Cum scoți bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul
18:57, 09 Sep 2025
Cum scoți bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Banii sau viața? Consecințele canceroase ale unor măsuri guvernamentale
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Un bărbat și-a dat în judecată șefii pentru că nu i-a plăcut biroul pe care l-a primit și a câștigat. A primit și despăgubiri
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Primele declarații ale bărbatului care a ucis-o pe Iryna Zarutska, tânăra refugiată ucraineană de 23 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Evz.ro
Rezerviștii, chemați la armată de MApN. Cine sunt cei vizați
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
„O tablă de șah” uriașă, observată de astronauții din spațiu. Ce este de fapt?
ACTUALITATE Cum recunoști uleiul de măsline contrafăcut din supermarket. Trucurile care te ajută să nu te lași înșelat
16:36
Cum recunoști uleiul de măsline contrafăcut din supermarket. Trucurile care te ajută să nu te lași înșelat
EXTERNE Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția cu două state
16:35
Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția cu două state
POLITICĂ Nicușor Dan: „A existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire”
16:29
Nicușor Dan: „A existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire”
EXTERNE La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida
16:13
La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida
AI AFLAT! Mirel Palada avansează un scenariu DRAMATIC: „Suntem în zorii celui de-Al III-lea război mondial”
15:57
Mirel Palada avansează un scenariu DRAMATIC: „Suntem în zorii celui de-Al III-lea război mondial”
VIDEO ATENȚIE! VIDEO CARE VĂ POATE AFECTA EMOȚIONAL!
15:45
ATENȚIE! VIDEO CARE VĂ POATE AFECTA EMOȚIONAL!