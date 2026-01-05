Prima pagină » Economic » De ce a picat Ghișeul.ro în prima zi lucrătoare din 2026. Răspunsul oficial al Autorității pentru Digitalizarea României

05 ian. 2026, 16:25, Economic
De ce a picat Ghișeul.ro în prima zi lucrătoare din 2026. Răspunsul oficial al Autorității pentru Digitalizarea României

Românii care au încercat să-și plătească taxele și impozitele în prima zi lucrătoarea din an s-au lovit de probleme, după ce platforma Ghișeul.ro a devenit indisponibilă la nivel național. Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) spune că aplicația nu a funcționat astăzi din cauza primăriilor care nu și-au actualizat, taxele impozitele și metodele de plată.

Mai mulți oameni s-au plâns încă în primele zile ale anunul că platforma online este indisponibilă și nu pot vedea sau plăti taxele. Astăzi, în prima zi lucrătoare din an, românii care au vrut să-și plătească taxele și impozitele cu o reducere de 10% nu au avut altă variantă decât să meargă și să stea la cozile uriașe de la adminsitrațiile locale pentru că ghiseul.ro nu a funcționat nici astăzi. Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a explicat că plata impozitelor pe platformă este suspendată pentru primriile care nu au actualizat noile impozite.

Conform instituției, primele zile ale anului reprezintă o etapă tehnică necesară, în care Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) din întreaga țară procedează la actualizarea bazelor de date, a cuantumului taxelor și impozitelor locale, precum și la configurarea noilor tipuri de plăți. ADR spune că până la îndeplinirea acestor cerințe, funcția de plată online este suspendată temporar pentru instituțiile care nu au finalizat procesele interne de actualizare a datelor fiscale.

„Autoritatea pentru Digitalizarea României face următoarele precizări în contextul întreruperii serviciilor furnizate de platforma GHISEUL.RO: La începutul fiecărui an, Unitățile Administrativ Teritoriale înrolate în ghiseul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs. În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăți online este sistată în relația cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus”, se arată în comunicatul transmis de Autoritatea pentru Digitalizarea României. 

De asemenea, echipa ADR a transmis în cadrul aceluiași comunicat că oferă sprijin tehnic permanent pentru primăriile care nu și-au actualizat impozitele și spune că monitorizează în timp real statusul fiecărei instituții pentru ca problemele să fie rezolvate cât mai rapid.

Cele mai noi