Aparatul din casă care îți dezvăluie identitatea cu precizie de 99,5%. Cum poți fi urmărit fără să știi

Oamenii de știință au identificat mai multe persoane cu ajutorul routerelor Wi-Fi din gospodărie, cu o precizie de 99,5%.

Tehnica de recunoaștere funcționează în cazul routerelor standard Wi-Fi, scrie tomshardware.com.

Cercetătorii cibernetici de la KIT (Karlsruhe Institute of Technology) din Germania au publicat o lucrare în care demonstrează că datele necriptate transmise de dispozitivele Wi-Fi în timpul funcționării normale pot fi folosite pentru a identifica persoanele dintr-o cameră cu precizie de 99,5%, indiferent dacă acestea au sau nu asupra lor dispozitive wireless.

Tactica se bazează pe tehnologia beamforming și funcționează cu routerele obișnuite.

Sistemul, denumit BFld, nu are nevoie de hardware specializat și nici acces la rețeaua Wi-Fi.

Echipa respectivă a testat atacul asupra unui număr de 197 participanți.

BFld exploatează o sursă de date de tip BFI (beamforming feedback information).

Tehnologia beamforming (de formare a fasciculului) a fost introdusă odată cu Wi-Fi 5 (802.11ac) și permite punctelor de acces să canalizeze transmisiile de date către anumiți clienți.

Aparatul din casă care îți dezvăluie identitatea cu precizie de 99,5%

Dispozitivele conectate măsoară periodic canalul wireless și trimit date comprimate către router, transmise apoi fără criptare pe MAC (Media Access Control). Astfel, orice adaptor Wi-Fi setat pe modul „monitorizare” poate „prinde” semnalul respectiv.

Un singur dispozitiv poate înregistra BFI de la fiecare client dintr-o rețea, în același timp.

„Tehnologia este puternică, dar în același timp arată riscurile la adresa drepturilor noastre fundamentale, mai ales legat de intimitate”, a declarat profesorul Thorsten Strufe din cadrul KASTEL, institutul de securitate cibernetică al KIT.

Oamenii de știință au amintit că IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a publicat amendamentul 802.11bf în 2025, care standardizează tehnologia Wi-Fi sensing pentru aplicații precum detectarea mișcării sau monitorizarea perimetrului.

Wi-Fi Sensing este o tehnologie care folosește semnalele Wi-Fi existente (generate de routere și dispozitive) pentru a detecta prezența, mișcarea, gesturile sau chiar respirația.

Specialiștii susțin că standardul nu protejează suficient intimitatea utilizatorilor și cer mai multe măsuri de siguranță, înainte ca tehnologia Wi-Fi sensing să fie folosită la scară foarte largă.

