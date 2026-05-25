Ministrul Apărării dezvăluie cât costă pregătirea unui pilot de F-16

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni seară, într-o emisiune la TVR Info, că pregătirea unui pilot de F-16 pentru Armata Română poate ajunge la aproape 10 milioane de dolari. El mai precizează că statul român nu îi plătește pe militari „la adevărata lor valoare”.

„Armata Română, politicul din România, Guvernul României nu îi plătește pe acești oameni la adevărata lor valoarea, iar acești oameni sunt, în continuare, piloți ai Armatei Române, care apără spațiul aerian și românesc și NATO. Este ceva ce trebuie schimbat politica de resurse umane din Armata Română”, a declarat Miruță.

Ministrul a explicat că doar etapa de formare a unui pilot de F-16 costă aproximativ 6,2 milioane de dolari, iar împreună cu celelalte certificări suma totală ajunge la 10 milioane de dolari.

„Ca ministru, care am stat câteva luni de zile acolo, ca un om care vin dintr-un mediu privat competitiv, îmi este clar că trebuie schimbată astfel încât să fie plătiți fiecare pe măsura pieței, unde îi reprezintă o valoare. Cererea este cea care face prețul, respectiv pregătirea unui astfel de om costă vreo 6,2 milioane de dolari, doar dacă vrei «școala de șoferi», cursuri pentru certificare. După care cheltuielile, restul certificărilor duc undeva aproape la 10 milioane.

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene spune că sunt mai valoroși decât greutatea lor în aur și, la un mic calcul, nu este un metaforă. Dacă kilogramul de aur este 60.000 euro și au cam 80 de kilograme, ar însemna undeva la 4,85 milioane de euro. Doar cursul de certificare este mai scump”, a adăugat el.

