Vladimir Putin a promulgat o lege care extinde puterile președintelui rus de a trimite forțe armate în alte țări sub pretextul protejării cetățenilor ruși vizați de procese sau care sunt arestați în străinătate.

Prin noua lege, Rusia își acordă dreptul legal de a desfășura trupe în afara granițelor fără a avea nevoie de un tratat internațional sau de o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. Sub acest pretext, trupele ruse pot fi trimise peste graniță dacă un cetățean rus este arestat, reținut, anchetat sau judecat de o instanță străină ori de un tribunal internațional. Această lege vizează în mod special instituțiile judiciare pe care Moscova nu le recunoaște, cum este, de exemplu, Curtea Penală Internațională (CPI).

Dreptul exclusiv de a ordona o astfel de operațiune militară îi revine în totalitate președintelui rus. Legea este văzută ca un mecanism de intimidare și protecție împotriva mandatelor internaționale de arestare ale CPI pe numele liderilor ruși, inclusiv pe numele lui Vladimir Putin.

Unii experți juridici spun că această lege oferă un cadru legal pentru ca navele militare rusești să escorteze și să apere petrolierele rusești puse pe lista de sancțiuni. Unii compară această inițiativă cu legea „American Service-Members Protection Act” din 2002 din SUA, supranumită „Legea Invadării Haga”, care protejează militarii SUA de jurisdicția CPI.

Mai mult, serviciile de informații din mai multe state NATO avertizează că o astfel de legislație subminează grav dreptul internațional și suveranitatea statelor, crescând riscul unor provocări militare directe în Europa.

Anul trecut, șeful serviciului de informații german BND a avertizat cu privire la riscul provocărilor în statele baltice în urma unui „scenariu de tip Crimeea”. În acest sens, șeful Statului Major al Apărării din Franța a cerut pregătiri pentru o confruntare cu Rusia în următorii trei-patru ani.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), „faza zero” a unor astfel de pregătiri a început deja în Rusia, unde districtele militare sunt restructurate, se înființează baze militare în apropierea graniței cu Finlanda, iar acte de sabotaj, bruiaj GPS și alte provocări sunt înregistrate deja în toată Europa.