Prima pagină » Știri externe » Putin a semnat o lege care permite folorirea forței armate pentru protejarea rușilor arestați în străinătate. Ce se ascunde în spatele inițiativei

Putin a semnat o lege care permite folorirea forței armate pentru protejarea rușilor arestați în străinătate. Ce se ascunde în spatele inițiativei

Putin a semnat o lege care permite folorirea forței armate pentru protejarea rușilor arestați în străinătate. Ce se ascunde în spatele inițiativei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Vladimir Putin a promulgat o lege care extinde puterile președintelui rus de a trimite forțe armate în alte țări sub pretextul protejării cetățenilor ruși vizați de procese sau care sunt arestați în străinătate.

Prin noua lege, Rusia își acordă dreptul legal de a desfășura trupe în afara granițelor fără a avea nevoie de un tratat internațional sau de o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. Sub acest pretext, trupele ruse pot fi trimise peste graniță dacă un cetățean rus este arestat, reținut, anchetat sau judecat de o instanță străină ori de un tribunal internațional. Această lege vizează în mod special instituțiile judiciare pe care Moscova nu le recunoaște, cum este, de exemplu, Curtea Penală Internațională (CPI).

Dreptul exclusiv de a ordona o astfel de operațiune militară îi revine în totalitate președintelui rus. Legea este văzută ca un mecanism de intimidare și protecție împotriva mandatelor internaționale de arestare ale CPI pe numele liderilor ruși, inclusiv pe numele lui Vladimir Putin.

Unii experți juridici spun că această lege oferă un cadru legal pentru ca navele militare rusești să escorteze și să apere petrolierele rusești puse pe lista de sancțiuni. Unii compară această inițiativă cu legea „American Service-Members Protection Act” din 2002 din SUA, supranumită „Legea Invadării Haga”, care protejează militarii SUA de jurisdicția CPI.

Mai mult, serviciile de informații din mai multe state NATO avertizează că o astfel de legislație subminează grav dreptul internațional și suveranitatea statelor, crescând riscul unor provocări militare directe în Europa.

Anul trecut, șeful serviciului de informații german BND a avertizat cu privire la riscul provocărilor în statele baltice în urma unui „scenariu de tip Crimeea”. În acest sens, șeful Statului Major al Apărării din Franța a cerut pregătiri pentru o confruntare cu Rusia în următorii trei-patru ani.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), „faza zero” a unor astfel de pregătiri a început deja în Rusia, unde districtele militare sunt restructurate, se înființează baze militare în apropierea graniței cu Finlanda, iar acte de sabotaj, bruiaj GPS și alte provocări sunt înregistrate deja în toată Europa.

Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei

Rusia avertizează că va lovi „centrele militare de decizie” din Kiev și avertizează diplomații și cetățenii străini să părăsească orașul

Motivul pentru care Vladimir Putin vrea implicarea Europei în discuțiile de pace cu Ucraina

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA
19:56
Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA
ENERGIE Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
19:48
Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
EVENIMENT Trump, de Ziua Memorială: Președintele american aduce un omagiu soldaților căzuți în războaie, la Cimitirul Național Arlington
19:13
Trump, de Ziua Memorială: Președintele american aduce un omagiu soldaților căzuți în războaie, la Cimitirul Național Arlington
FLASH NEWS Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
18:36
Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
CONTROVERSĂ Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură
18:04
Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură
FLASH NEWS Rusia avertizează că va lovi „centrele militare de decizie” din Kiev și avertizează diplomații și cetățenii străini să părăsească orașul
17:57
Rusia avertizează că va lovi „centrele militare de decizie” din Kiev și avertizează diplomații și cetățenii străini să părăsească orașul
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Forța care e absentă la cele mai importante negocieri din ultimul deceniu. „Irelevanța a trecut de la etapa retorică la cea structurală”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Pisicile ar putea ajuta la deblocarea unor noi tratamente împotriva cancerului la om
FLASH NEWS Miruță se apară în scandalul identității pilotului care a doborât o dronă deasupra Estoniei și spune că avea voie să-i dezvăluie numele
20:22
Miruță se apară în scandalul identității pilotului care a doborât o dronă deasupra Estoniei și spune că avea voie să-i dezvăluie numele
FLASH NEWS Ponta, după ce Administrația Prezidențială a anunțat că angajează o firmă de lobby pentru relația cu SUA: „De ce o plătim în continuare din buget pe doamna ministru de Externe și echipa sa de ONG-iști?”
20:22
Ponta, după ce Administrația Prezidențială a anunțat că angajează o firmă de lobby pentru relația cu SUA: „De ce o plătim în continuare din buget pe doamna ministru de Externe și echipa sa de ONG-iști?”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Sarmiza Andronic
19:31
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Sarmiza Andronic
FLASH NEWS Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună
19:19
Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună
JOBURI Ce îi sperie cel mai tare pe angajații unei companii. Avertismentul dur al unui lider: „Dintr-o dată, cifrele nu s-au mai potrivit”
18:59
Ce îi sperie cel mai tare pe angajații unei companii. Avertismentul dur al unui lider: „Dintr-o dată, cifrele nu s-au mai potrivit”
EXCLUSIV România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?
18:50
România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?

Cele mai noi

Trimite acest link pe