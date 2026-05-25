Emil Hurezeanu, fost ministru de Externe, a comentat, în exclusivitate pentru Gândul, informația potrivit căreia România a semnat un contract cu o firmă de lobby americană, cu scopul medierii relațiilor cu SUA. Hurezeanu a precizat că suma de peste 500.000 de dolari pe care statul român s-a obligat să o achite lunar e prea mare și se impune clarificări din partea Administrației.

„La prima vedere mi se pare cam mult sincer să fiu, pentru cât este de vagă agenda investiției. Într-un an ar fi 7 – 8 milioane de dolari”, a declarat Emil Hurezeanu.

„Trebuie făcute anumite precizări, pentru că nu este o sumă oarecare”

Fostul ministru de Externe critică lipsa informațiilor oferite de Administrația Prezidențială, având în vedere costurile pe care și le-a asumat România pe o perioadă de minim 6 luni, așa cum se arată comunicatul oficial al Adminitrației Prezidențiale. Hurezeanu insistă că este nevoie ca scopul contractului să fie îndeajuns de bine explicat public.

„Dacă tot e să fim transparenți, așa cum a fost intenția celor care au comunicat deal-ul pe site-ul Administrației Prezidențiale, trebuie făcute anumite precizări, pentru că nu este o sumă oarecare. Cât timp durează? Trebuie lămurit scopul acestui contract, astfel încât investiția să fie acoperită prin verificarea atingerii scopului pentru care a fost făcută”, afirmă Emil Hurezeanu.

„Bănuiesc că e vorba de intrarea în Viza Waiver”

Unul dintre scopuri ar putea fi Viza Waiver, program din care România a fost exclusă anul trecut.

„Bănuiesc că e vorba de intrarea în Viza Waiver. Probabil au stat pe gânduri văzând că încercând alte metode au dat rezultate mai slabe sau n-au dat rezultate și compară rezultatele obținute de alții cu ceea ce vrem noi. Probabil de aceea au mizat pe asta.”, mai adaugă fostul ministru.

România a mai contract servicii de lobby înainte de intrarea în NATO

Hurezeanu mai amintește că statul român a mai contractat servicii similare și în trecut.

„Avem exemplele proprii ale României înainte de intrarea în NATO, când, într-o perioadă de mobilizare, pe vremea când era ambasador la Washington dnul. Geoană, a existat un contract cu o firmă foarte renumită”, conchide acesta.

România ar urma să achite peste 3 milioane de dolari în următoarele șase luni

Contractul încheiat de Administrația Prezidențială, pe o perioadă de cel puțin șase luni, cu firma de lobby americană ar urma să coste România suma de 3.390.000 de dolari. Potrivit comunicatului, accesarea serviciilor de diplomație s-a realizat în urma semnării unui acord politic între liderii partidelor pro-occidentale.

„Administrația Prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA. Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică pentru România: creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele. Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale. Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil. Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate”, se arată în comunicatul publicat de Administrația Prezidențială.

