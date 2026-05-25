Prima pagină » Știri externe » Avertisment direct către SUA din partea Rusiei. Diplomații sunt sfătuiți să părăsească Kievul înaintea atacului iminent al Rusiei

Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Rus de Externe, Serghei Lavrov l-a înștiințat pe Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, că Rusia va executa lovituri iminente asupra obiectivelor armatei americane și a centrelor de luare a deciziilor de la Kiev.

Armata rusă va viza în special infrastructura de apărare, facilitățile utilizate pentru nevoile armatei ucrainene, posturile de comandă și „centrele unde sunt luate deciziile”. În paralel cu notificarea transmisă Washingtonului, diplomația rusă a emis un avertisment public prin care le recomandă cetățenilor străini și personalului diplomatic aflat în Kiev să părăsească de urgență orașul înaintea intensificării atacurilor.

Informarea directă a Secretarului de Stat american reprezintă un mecanism de deconfliction (evitare a unei confruntări militare accidentale între marile puteri). Moscova se asigură astfel că Washingtonul este conștient de iminența atacurilor masive asupra capitalei ucrainene, evitând interpretarea greșită a traiectoriei rachetelor rusești.

„La instrucțiunile președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, Serghei Lavrov a transmis oficial părții americane informația că, drept răspuns la atacurile teroriste continue ale regimului de la Kiev împotriva populației civile și a obiectivelor civile de pe teritoriul rus, Forțele Armate ale Federației Ruse vor lansa lovituri sistematice și consecutive asupra obiectivelor din Kiev, utilizate de forțele armate ucrainene, și asupra centrelor de luare a deciziilor corespunzătoare. Serghei Lavrov a atras atenția asupra declarației Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei din 25 mai, în care SUA, alături de alte state cu reprezentanțe la Kiev, sunt sfătuite să asigure evacuarea personalului diplomatic și a altor cetățeni din capitala ucraineană”, se arată în comunicatul MAE rus.

De asemenea, părțile au discutat acordurile privind reglementarea situației din Ucraina, obținute în timpul întâlnirilor președinților SUA și Rusiei de la Anchorage, din Alaska.

Conform declarației, Lavrov și-a exprimat regretul că „eforturile agresive ale elitelor europene și ale regimului de la Kiev subminează acordurile menționate, care au deschis calea către o reglementare durabilă pe termen lung bazată pe echilibrul intereselor”.

