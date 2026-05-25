Iranul va deschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după acordul de pace cu SUA. Ce obligații are în tot acest timp

Statele Unite și Iranul discută în prezent un plan de redeschidere a Strâmtorii Ormuz după 30 de zile de la semnarea unui acord de pace, scrie Reuters, care citează Nikkei Asia.

În cele 30 de zile, Teheranul va elimina toate minele marine amplasate în strâmtoare pentru ca navele din toate țările să poată naviga liber și în siguranță. În plus, iranienii vor renunța la planul de a cere taxe de tranzit. Încetarea focului convenită la începutul lunii aprilie va fi prelungită cu 60 de zile, cu planul de a purta discuții privind programul nuclear al Iranului în timpul pauzei de două luni, se adaugă în raport.

Potrivit draftului de acord raportat de Nikkei Asia, implementarea măsurilor de pace se va face în etape. în primă fază, SUA va elimina blocada navală asupra porturilor iraniene. Mai apoi, Teheranul va primi scutiri de la sancțiuni pentru a putea vinde petrol în mod liber și mai apoi vor fi eliberate activele înghețate ale Iranului din străinătate. Toate aceste concesii sunt acordate de SUA pentru ca iranienii să redeschidă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz și pentru a renunța la programul nuclear.

