Prima pagină » Economic » Digitalia » Tehnologie » OpenAI lansează un nou browser – ChatGPT Atlas. Ce poate să facă

OpenAI lansează un nou browser – ChatGPT Atlas. Ce poate să facă

22 oct. 2025, 09:57, Tehnologie
OpenAI lansează un nou browser - ChatGPT Atlas. Ce poate să facă

OpenAI a lansat ChatGPT Atlas, un browser web bazat pe inteligență artificială. Browserul este așteptat de mult timp, fiind construit în jurul ChatGPT. Experții în domeniu spun că este o provocare directă asupra dominației Google Chrome.

Lansarea marchează cea mai recentă mișcare a OpenAI de a capitaliza cei 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal ai ChatGPT. Noul browser se extinde în mai multe aspecte ale vieții online a utilizatorilor, colectând date despre comportamentul consumatorilor. Aceasta ar putea accelera o schimbare mai amplă către căutarea bazată pe inteligența artificială, pe măsură ce utilizatorii apelează din ce în ce mai mult la instrumente AI care sintetizează informații, în loc să se bazeze pe rezultatele tradiționale generate de Google. Astfel, se intensifică concurența dintre OpenAI și Google.

Vă prezentăm noul nostru browser — ChatGPT Atlas”, se arată într-un tweet al companiei.

Riscurile inteligenței artificiale

Liderii unor giganți precum Blackstone și Apollo au transmis, pentru Financial Times, un semnal de alarmă: AI va remodela piețele, va elimina industrii întregi și va crea noi centre de putere, iar cei care nu se adaptează nu vor fi doar în dezavantaj – vor dispărea.

Inteligența artificială nu este un capitol din economia viitorului, este prefața tuturor capitolelor care urmează.

Nu ne îngrijorează dacă AI este o bulă, ci dacă industriile în care investim vor exista peste cinci ani.”, spune Jonathan Gray, președintele Blackstone.

Luca de Meo, CEO-ul Kering, spune că  : „AI pune presiune pe companii să devină relevante în fiecare zi. Nu mai există lux al stagnării.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Jeff Bezos, Amazon. Roboții vor fura 600.000 de locuri de muncă în Statele Unite până în 2033

Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou

Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Digi24
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
,,Să deschidă ochii, Doamne…atât vreau” Alexandra este adolescenta care se zbate între viață și moarte după explozia din Rahova! Tânăra a căzut de la etajul 7 până la etajul 5
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Evz.ro
Carne de porc infectată cu pestă porcină, retrasă de pe piață
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Corneliu Botgros, noi declarații despre moartea Andreei Cuciuc: "Am văzut cum a făcut...". Unul dintre profesorii Andreei Cuciuc a amuțit când a auzit: "Cum? Este imposibil". MĂRTURIA care a oprit respirația tuturor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. În ce țară este abia anul 2016?