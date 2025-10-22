OpenAI lansează un nou browser – ChatGPT Atlas. Ce poate să facă

OpenAI a lansat ChatGPT Atlas, un browser web bazat pe inteligență artificială. Browserul este așteptat de mult timp, fiind construit în jurul ChatGPT. Experții în domeniu spun că este o provocare directă asupra dominației Google Chrome.

Lansarea marchează cea mai recentă mișcare a OpenAI de a capitaliza cei 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal ai ChatGPT. Noul browser se extinde în mai multe aspecte ale vieții online a utilizatorilor, colectând date despre comportamentul consumatorilor. Aceasta ar putea accelera o schimbare mai amplă către căutarea bazată pe inteligența artificială, pe măsură ce utilizatorii apelează din ce în ce mai mult la instrumente AI care sintetizează informații, în loc să se bazeze pe rezultatele tradiționale generate de Google. Astfel, se intensifică concurența dintre OpenAI și Google.

„Vă prezentăm noul nostru browser — ChatGPT Atlas”, se arată într-un tweet al companiei.

Riscurile inteligenței artificiale

Liderii unor giganți precum Blackstone și Apollo au transmis, pentru Financial Times, un semnal de alarmă: AI va remodela piețele, va elimina industrii întregi și va crea noi centre de putere, iar cei care nu se adaptează nu vor fi doar în dezavantaj – vor dispărea.

„Inteligența artificială nu este un capitol din economia viitorului, este prefața tuturor capitolelor care urmează.”

„Nu ne îngrijorează dacă AI este o bulă, ci dacă industriile în care investim vor exista peste cinci ani.”, spune Jonathan Gray, președintele Blackstone.

Luca de Meo, CEO-ul Kering, spune că : „AI pune presiune pe companii să devină relevante în fiecare zi. Nu mai există lux al stagnării.”

RECOMANDAREA AUTORULUI

Jeff Bezos, Amazon. Roboții vor fura 600.000 de locuri de muncă în Statele Unite până în 2033

Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou