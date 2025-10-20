Prima pagină » Știri externe » Știință » Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou

20 oct. 2025, 23:10, Știință
Oamenii care au devenit nevăzători din cauza afecțiunii oculare de degenerescență maculară pot vedea din nou. Oamenii de știință au inventat un implant ocular care le poate reda vederea.

Dispozitivul i-a ajutat pe 81% dintre participanții la testare, care sufereau de degenerescență maculară legată de vârsta progresivă pentru a-și reface vederea, potrivit studiului publicat în publicația „New England Journal of Medicine”.

Creatorii tehnologiei nu vizează doar restabilirea vederii

Tehnologia, care vizează afecțiunea oculară, este parte a unei dorințe pentru a realiza implanturi pe creier pentru ca persoanele paralizate să-și recapete abilitățile locomotorii pierdute.

„Este primul caz în care o încercare de restaurare a vederii a dat astfel de rezultate la un număr mare de pacienți”,  a declarat Jose-Alain Sahel,  șeful departamentului oftalmologic al Școlii Medicale a Universității din Pittsburgh, care le-a arătat corespondenților  de la Financial Times un model de implant ocular PRIMA.

„Acest studiu confirmă că, pentru prima dată, putem restabili vederea centrală funcțională la pacienții orbiți de degenerescență maculară”, a declarat și Frank Holz, autorul principal al lucrării și președintele departamentului de oftalmologie de la Spitalul Universitar din Bonn.

Cum funcționează noua tehnologie

Persoana poartă ochelari speciali cu o cameră minusculă. Aceasta filmează tot ce se află în fața ochilor și trimite imaginea către un implant miniatural (de doar 2 pe 2 milimetri) din ochi. Implantul transformă lumina în impulsuri electrice care sunt transmise către creier.

Afecțiunea oculară de degenerescență maculară poate distruge sever vederea centrală. Persoanele afectate nu vor putea să mai vadă obiecte, persoane, mesaje sau drumul pe care îl parcurg. Categoria cea mai afectată este cea a persoanelor vârstnice.

În medie, participanții la test au putut citi 25 de litere sau cinci rânduri de propoziție pe o diagramă optică cu ajutorul dispozitivului.   Un singur participant a putut citi 59 de litere sau aproape 12 rânduri. Compania a aplicat pentru autorizarea produsului în SUA și Europa. Science Corp nu a estimat încă cât ar putea costa dispozitivul și procedurile medicale pentru implant.

Sursa Foto: Financial Times

