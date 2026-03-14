O nouă platformă digitală promite să schimbe modul în care românii acumulează cunoștințe și interacționează online. Pe 10 martie a avut premiera Hola25, un proiect unic în România care transformă timpul în monedă de schimb.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Gândul, fondatorul platformei, Ionuț Bogdan Ilie, a explicat cum a transformat conceptul italian „Banca Timpului” într-o soluție modernă pentru dezvoltarea profesională și personală.

Pomodoro, tehnica din spatele celor 25 de minute

Ideea i-a venit fondatorului după ce a vizionat un documentar despre comunitățile din Italia unde oamenii își prestau servicii reciproc, în mod complet gratuit. Ionut Bogdan Ilie a ales ca unitate de schimb intervalul de 25 de minute, inspirat din tehnica Pomodoro.

„Ideea platformei a apărut de la un documentar văzut din întâmplare la televizor. Era un documentar despre un program de voluntariat, intitulat «Banca timpului» din Italia, unde puteai să-i ajuți pe alții prestând anumite activități, iar timpul pe care l-ai alocat îl poți folosi ca alții să te ajute pe tine. Astfel, singura monedă de schimb era timpul, iar fiecare activitate avea aceeași unitate de măsură. Cred că e un timp rezonabil pentru a învăța ceva și, de asemenea, se aplică pe tehnica Pomodoro, care te ajută să-ți împarți timpul de învățare, de concentrare, pe intervale de 25 de minute,” a declarat Bogdan Ilie.

Adio, Inteligență Artificială. Bun venit, conexiune umană

Într-o eră dominată de răspunsuri automate, Hola25 pune preț pe expertiza oamenilor reali. Platforma găzduiește deja peste 200 de abilități, de la limbi străine și sport, până la tehnici de negociere a salariului sau chiar sfaturi de hairstyling.

Utilizatorii se conectează prin apeluri video, ceea ce aduce o doză de responsabilitate și umanitate în interacțiunea online.

„Am vrut să aducem oamenii împreună prin conexiune directă. Într-o lume plină de răspunsuri generice de la inteligența artificială, poți să obții pe platformă expertiză de la o persoană reală. Poți să răsfoiești lista de utilizatori disponibili, unde alegi categoria: socializare, doar dacă vrei să cunoști oameni noi, sau schimb de abilități, unde poți învăța de la alți oameni o limbă străină nouă, cum să ceri o mărire de salariu, cum să începi un sport nou. De asemenea, poți tu să-i înveți pe altii, selectezi intră în lista de așteptare și vei fi disponibil pentru alți utilizatori. Odată ce ai acceptat o cerere sau te-ai conectat la cineva disponibil și îți este acceptată cererea, un apel video va începe cu persoana. De asemenea, dacă vrei să aprofundezi mai bine, poți căuta un profesor din lista de meditații și îl poți contacta.”

Provocările proiectului

Accesul pe platformă este simplu și este permis persoanelor de peste 16 ani. Utilizatorii își creează un cont, își trec în profil abilitățile pe care le dețin și pe cele pe care vor să le învețe, iar apoi pot intra în legătură directă cu alți membri disponibili.

Procesul este echitabil: cineva te învață pe tine o limbă străină, iar tu, la rândul tău, ajuți pe altcineva cu un sfat din domeniul în care ești specializat. Pentru a menține un mediu sigur, platforma dispune de mecanisme de intervenție care pot bloca accesul celor care nu au un comportament civilizat.

„Platforma este excelentă dacă vrei să îți schimbi domeniul de activitate sau dacă vrei să te pregătești pentru schimbările de pe piața muncii. Dacă utilizatorii nu își respectă partea de acord, avem mecanisme de intervenție, oricând putem bloca temporar sau permanent un utilizator care nu are un comportament potrivit.”

În ceea ce privește momentele dificile dinaintea finalizării proiectului, fondatorul a recunoscut că, deși a avut parte de reacții pozitive din partea oamenilor apropiați, s-a confruntat cu o serie de probleme tehnice.

„Reacțiile din partea celor apropiați au fost majoritatea pozitive și de încurajare, a fost o oportunitate de a-mi reaminti că sunt înconjurat de oameni potriviți și care mă susțin. Momentele cele mai grele cred că au fost când am întâmpinat probleme tehnice, dar fiecare problemă rezolvată îmi dădea și mai multă încredere să continui. Neîncredere în idee nu a existat, a durat ceva timp până m-am apucat de ea, iar fiecare zi care trecea cu gândul că o să mă apuc, îmi stabiliza și mai bine fundația că trebuie să continui,” a încheiat Ionuț Bogdan Ilie.

