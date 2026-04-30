Un studiu realizat recent a arătat că 8 din 10 români nu concep ziua de 1 Mai fără bere

Berea a devenit simbolul absolut al zilei de 1 Mai și pentru majoritatea românilor, sărbătoarea este de neconceput fără această băutură, conform rezultatelor unei cercetări de piață. 8 din 10 români nu concep ziua de 1 Mai fără bere, au aflat cei care au realizat studiul, relatează Mediafax.

Berea rămâne liderul absolut în clasamentul băuturilor asociate cu sărbătoarea de 1 Mai, fiind considerată un element central al experienței de socializare și cu această ocazie. Astfel, opt din zece români sunt de părere că berea este strâns legată de sărbătoarea de 1 Mai, în creștere față de anul anterior, arată o cercetare de piață Reveal Marketing Research realizată la solicitarea Centrului de Studii despre Bere.

Berea este percepută în principal ca un simbol al distracției de 1 Mai: 52% dintre respondenți o asociază cu relaxarea și buna dispoziție. În același timp, 46% o consideră importantă pentru socializare cu ocazia zilei de 1 Mai, fiind strâns legată de momentele petrecute cu prietenii și familia. Pentru patru din zece români (40%), berea face parte din tradiția acestei zile și contribuie la întărirea relațiilor de prietenie.

„Berea a devenit un element cultural integrat în ritualul zilei de 1 Mai. Ea nu este doar o băutură, ci un catalizator social, iar românii o consideră un element important în socializare și un simbol al atmosferei de sărbătoare. Berea se va afla negreșit pe mesele majorității românilor în perioada următoare, contribuind la crearea de momente memorabile. Să nu uităm însă că avem și opțiunea berilor fără alcool, mai ales atunci când trebuie să urcăm la volan sau preferăm să nu consumăm alcool, dar vrem totuși să ne bucurăm de gustul acestei băuturi atât de iubite”, a declarat dr. Alin Popescu, reprezentantul Centrului de Studii despre Bere.

Câți români preferă ieșitul la grătar de 1 Mai

Ieșirea la un grătar este preferat de aproximativ patru din zece români (41%), mai ales de bărbați și tineri, și rămâne o tradiție asociată cu petrecerea timpului în aer liber.

„Ziua de 1 Mai este o sărbătoare autentică a socializării. Indiferent de vârstă, românii o văd ca pe un moment de reconectare, iar berea se conturează ca un simbol al acestei experiențe, completând atmosfera de relaxare”, a explicat Marius Luican, Director General Reveal Marketing Research.

În ceea ce privește intenția de consum pentru ediția sărbătorii din acest an, 59% dintre români declară că este probabil să consume bere, confirmând că percepțiile legate de această băutură se reflectă clar în comportamentul real.

Studiul s-a desfăşurat online în aprilie 2026, pe un eșantion reprezentantiv de 1.003 respondenți de peste 18 ani, din mediul urban și rural.

Recomandările autorului: