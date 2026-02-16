Prima pagină » Actualitate » Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia

Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia

Bianca Dogaru
16 feb. 2026, 06:00, Actualitate
Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia

O echipă de cercetători din Statele Unite au creat în laborator „mini” măduve ale spinării și au reușit să le repare după ce le-au provocat leziuni, potrivit unui studiu apărut în iflscience. Descoperirea ar putea deschide drumul către tratamentele pentru paralizie.  

Sursa foto: Envato

Aceste structuri, numite organoizi, sunt versiuni mici ale măduvei spinării, crescute din celule stem umane. Ele imită destul de fidel ce se întâmplă într-o coloană vertebrală rănită: apar inflamații, mor celule și se formează țesut cu cicatrici care blochează regenerarea nervilor.

Tratament cu „molecule dansatoare”

Cercetătorii au testat pe acești organoizi un tratament numit „molecule dansatoare”. Terapia a funcționat anterior la șoareci, unde o singură injecție a dus la recuperarea rapidă după paralizie.

Tratamentul formează un gel în jurul leziunii, care susține celulele afectate, trimite semnalele pentru regenerare și apoi se descompune în substanțe nutritive. După aplicarea terapiei, tesutul cu cicatrici aproape a dispărut, iar nervii au început să crească din nou, într-un mod organizat. Rezultatele au fost similare cu cele obținute la animale.

Sursa foto: Envato

Când va fi posibilă testarea pe țesut uman

Organoizii permit testarea tratamentelor direct pe țesut uman, fără a depinde doar de experimente pe animale. Modelul creat de echipa de la Universitatea Northwestern este considerat cel mai avansat de până acum.
Cercetătorii spun că terapia are șanse reale să funcționeze și la oameni, dar sunt necesare studii suplimentare. Pe viitor, aceștia vor să creeze modele și mai complexe și să testeze tratamentul inclusiv pentru leziuni mai vechi ale măduvei.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

METEO Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
07:33
Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
ACTUALITATE 16 Februarie, calendarul zilei: John McEnroe împlinește 67 de ani, Valentino Rossi 47. Mihai Bendeac împlinește 43 de ani
07:15
16 Februarie, calendarul zilei: John McEnroe împlinește 67 de ani, Valentino Rossi 47. Mihai Bendeac împlinește 43 de ani
EXCLUSIV Motivul uluitor pentru care mașinile electrice ieftine, precum cea în care o femeie a ars de vie, în București, se aprind ca torțele. Sunt adevarate coșciuge pe roți. Titi Aur, specialist auto: „Când apare panica, atunci faci și greșelile prin care îți pierzi viața”
05:00
Motivul uluitor pentru care mașinile electrice ieftine, precum cea în care o femeie a ars de vie, în București, se aprind ca torțele. Sunt adevarate coșciuge pe roți. Titi Aur, specialist auto: „Când apare panica, atunci faci și greșelile prin care îți pierzi viața”
EVENIMENT Ambasada României în SUA anunță că Nicușor Dan participă la Consiliul de Pace al lui Trump: „Participarea subliniază sprijinul României”
22:31
Ambasada României în SUA anunță că Nicușor Dan participă la Consiliul de Pace al lui Trump: „Participarea subliniază sprijinul României”
INEDIT Elena Udrea s-a pozat cu un șarpe și a dat un mesaj cu subînțeles: La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă
21:51
Elena Udrea s-a pozat cu un șarpe și a dat un mesaj cu subînțeles: La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă
NEWS ALERT Scandal politic după ce România a intrat în recesiune. Ciolacu îl acuză direct pe Bolojan: „Este de vină pentru cum stă România economic”
21:32
Scandal politic după ce România a intrat în recesiune. Ciolacu îl acuză direct pe Bolojan: „Este de vină pentru cum stă România economic”
Mediafax
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea continentului: „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Mediafax
Epava unui vapor de lux scufundat în Lacul Michigan în urmă cu peste 150 de ani, găsită după șase decenii de căutări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Moarte violentă pentru Gheorghe Chindriș. Cum a fost ucis fostul director la Cupru Min
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Premieră într-un spital din România: Pacienții pot accesa dosarul medical online
ALERTĂ Avertismentul spionajului occidental: Rusia folosește rețeaua Wagner în operațiuni de sabotaj pentru a destabiliza Europa
07:51
Avertismentul spionajului occidental: Rusia folosește rețeaua Wagner în operațiuni de sabotaj pentru a destabiliza Europa
CONTROL SUA au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea sancțiunilor impuse de Trump
07:25
SUA au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea sancțiunilor impuse de Trump
SCANDAL Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice
07:00
Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice
CONTROVERSĂ Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste
06:00
Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste
CONTROVERSĂ Trump l-a asigurat pe Netanyahu că va sprijini atacurile Israelului asupra Iranului dacă negocierile nucleare eșuează
22:53
Trump l-a asigurat pe Netanyahu că va sprijini atacurile Israelului asupra Iranului dacă negocierile nucleare eșuează
CONTROVERSĂ Un fost cercetător al Anthropic care se ocupa de „dresarea” AI-ului trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este un pericol existențial”
22:31
Un fost cercetător al Anthropic care se ocupa de „dresarea” AI-ului trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este un pericol existențial”

Cele mai noi

Trimite acest link pe