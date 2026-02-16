Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia

O echipă de cercetători din Statele Unite au creat în laborator „mini” măduve ale spinării și au reușit să le repare după ce le-au provocat leziuni, potrivit unui studiu apărut în iflscience. Descoperirea ar putea deschide drumul către tratamentele pentru paralizie.

Aceste structuri, numite organoizi, sunt versiuni mici ale măduvei spinării, crescute din celule stem umane. Ele imită destul de fidel ce se întâmplă într-o coloană vertebrală rănită: apar inflamații, mor celule și se formează țesut cu cicatrici care blochează regenerarea nervilor.

Tratament cu „molecule dansatoare”

Cercetătorii au testat pe acești organoizi un tratament numit „molecule dansatoare”. Terapia a funcționat anterior la șoareci, unde o singură injecție a dus la recuperarea rapidă după paralizie.

Tratamentul formează un gel în jurul leziunii, care susține celulele afectate, trimite semnalele pentru regenerare și apoi se descompune în substanțe nutritive. După aplicarea terapiei, tesutul cu cicatrici aproape a dispărut, iar nervii au început să crească din nou, într-un mod organizat. Rezultatele au fost similare cu cele obținute la animale.

Când va fi posibilă testarea pe țesut uman

Organoizii permit testarea tratamentelor direct pe țesut uman, fără a depinde doar de experimente pe animale. Modelul creat de echipa de la Universitatea Northwestern este considerat cel mai avansat de până acum.

Cercetătorii spun că terapia are șanse reale să funcționeze și la oameni, dar sunt necesare studii suplimentare. Pe viitor, aceștia vor să creeze modele și mai complexe și să testeze tratamentul inclusiv pentru leziuni mai vechi ale măduvei.