Proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul urmează să fie adoptat de Guvern. Ce categorii de bugetari vor fi exceptate de la regulă

Proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul urmează să fie adoptat de Guvern. Ce categorii de bugetari vor fi exceptate de la regulă

Proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul urmează să fie adoptat de Guvern. Ce categorii de bugetari vor fi exceptate de la regulă
Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

Guvernul urmează să adopte, în ședința extraordinară de astăzi, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Astfel, bugetarii care îndeplinesc condițiile de pensionare vor mai putea încasa doar 15% din cuantumul pensiei dacă doresc să-și păstreze funcția în sectorul public. 

Proiectul de lege prevede unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice, referitor la cumulul pensie-salariu. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus într-o conferință de presă că actul normativ, inclus pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, mai avea nevoie doar de avizul Consiliului Legislativ.

Ce înseamnă interdicția cumulului pensie-salariu

Actul normativ prevede că persoanele care încasează atât pensie, cât și salariu de la stat vor fi obligate să aleagă. Acestea fie renunță la locul de muncă, fie rămân în sistem și pierd cea mai mare parte din pensie. Măsura vizează în special beneficiarii de pensii speciale și militare.

Așadar vor mai putea încasa doar 15% din cunatumul pensiei dacă doresc să își păstreze postul în sectorul public. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a spus la finalul lunii martie că efectul aceste legi ar trebui să fie ca „ori cei care cumulează pensia și salariul să renunțe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunțe la locul de muncă de la stat”.

„În condiţiile în care într-o instituţie trebuie să faci reducere, aşa cum trebuie făcută în perioada următoare, în multe instituţii, dacă nu ai alte formule de a se reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituţie cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu”, a spus premierul României.

Cine se află pe lista excepțiilor

Deși regula este una generală, proiectul de lege stabilește câteva categorii de personae care vor putea cumula în continuare veniturile fără să fie penalizați. Astfel, aleșii locali și persoanele cu mandate prevăzute de Constituție, cadrele didactice implicate în formarea magistraților sau în învățământul militar și juridic superior și anumite structuri din sistemul de ordine publică vor fi exceptați.

