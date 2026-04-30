Gigi Becali anunță, după ce „Legea Novak" a fost respinsă: „Acum o să avem motiv"

Galerie Foto 4

Curtea Constituţională a declarat neconstituţională legea, propusă de fostul ministru Eduard Novak, care prevedea obligaţia federaţiilor de a folosi în competiții naționale sportivi români în proporție de 40 la sută.

Era valabil și pentru fotbal, iar Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a vorbit despre „legea Novak”. În primă fază a semnat că e de acord, apoi a depus o petiție, alături de alte cluburi, și actul a ajuns la președintele țării care l-a trimis la CCR.

Decizia, crede Gigi Becali, îl va ajuta să anuleze regula U21 impusă de FRF.

„Eu v-am spus că ne va ajuta încă de atunci. Este clară treaba. Nu v-am spus că ne ajuta? Asta am așteptat. Bine că mi-ai zis. O să-l sun pe avocat. De ce am așteptat? Acum vom băga legea pe care eu o am, proiectul de lege pe care l-am inițiat. Și acum o să avem motiv”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gigi Becali, deputat independent în Parlament, a cerut să se scoată regula U21 din fotbal, cererea a fost respinsă de Camera Deputaților, dar acum omul de afaceri susține că și regula respectivă e neconstituțională.

Ce anunță CCR

„Curtea a observat că această reglementare are ca rezultat limitarea posibilităţii cetăţenilor din alte membre ale Uniunii Europene de a fi incluşi în echipe în cadrul acestui tip de competiţii, creând un obstacol în exercitarea dreptului lor la liberă circulaţie. Prin urmare, Curtea a constatat că este încălcat art.148 alin.(2) privind integrarea României în Uniunea Europeană, prin raportare la art.18, privind nediscriminarea şi art.45 referitor la libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi prin raportare la art.15, referitor la libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă, şi art.21 alin.(2), privind nediscriminarea pe motive de cetăţenie, din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene”, se arată în comunicatul CCR.

Recomandarea video

Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Panorame spectaculoase cu planeta Marte, surprinse de roverele Perseverance și Curiosity ale NASA
ACTUALITATE Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară”
10:30
Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară”
REȚETE Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic
10:20
Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic
FINANCIAR Cât te costă să te însori în 2026. Am făcut calculul complet: de la avansul pentru sală, la formație și flori
10:08
Cât te costă să te însori în 2026. Am făcut calculul complet: de la avansul pentru sală, la formație și flori
ANALIZA de 10 Iran, problema nerezolvată. 3 scenarii și 2 opțiuni pentru Trump. „Este imposibil să continue tradiția conflictelor din Vietnam, Irak și Afganistan”
10:00
Iran, problema nerezolvată. 3 scenarii și 2 opțiuni pentru Trump. „Este imposibil să continue tradiția conflictelor din Vietnam, Irak și Afganistan”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”
10:00
Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”
EDUCAȚIE Profesorii votează dacă vor participa sau nu la greva generală din luna mai. USLIP Iași: „Depinde de situația politică”
09:56
Profesorii votează dacă vor participa sau nu la greva generală din luna mai. USLIP Iași: „Depinde de situația politică”

Cele mai noi

Trimite acest link pe