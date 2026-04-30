Dinamo e pe locul patru în play-off și ar putea juca barajul de Conference League cu FCSB, care e acum prima în play-out.

Echipele de pe podiumul Superligii joacă direct în cupele europene, locul trei duce direct în Conference League, iar locul patru, unde luptă Dinamo și Rapid, joacă baraj cu echipa care va încheia pe primul loc în play-out.

Ce spun dinamoviștii despre posibilul baraj cu FCSB pentru Conference League

„Noi o luăm pas cu pas. Puteam ajunge mai sus sau putem să jucăm cu FCSB barajul. Pentru noi, cel mai important este să avem continuitate în rezultate. Aș prefera siguranța, să mergem mai sus și să ne vedem de treaba noastră mai departe, nu să jucăm cu FCSB. FCSB are jucători cu o calitate extraordinar de bună, s-au investit sume mari, iar fotbaliștii fac diferența atât individual, cât și colectiv. Eu prefer întotdeauna siguranța. Eu așa mi-aș dori, să terminăm pe locul trei, să nu jucăm cu FCSB la baraj. Cu toții știm că nu va fi deloc ușor cu FCSB, cei de acolo fiind în top trei la nivel de lot din țară”, a declarat antrenorul secund al lui Dinamo, Florentin Petre.

„Ne legăm de orice posibilitate ca în sezonul viitor să jucăm într-o competiție europeană”

Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, a declarat, potrivit Fanatik: „Am mai spus: dacă am juca un baraj cu FCSB, ar fi un pas în plus pentru noi. Dacă ajungem la baraj, pentru noi este un pas înainte și ne legăm de orice posibilitate ca în sezonul viitor să jucăm într-o competiție europeană și să bifăm experiența asta la nivelul acestui Dinamo, care se construiește acum. Din marile victorii și performanțe ale lui Dinamo de-a lungul timpului nu a mai rămas nimic. Nu a rămas nici măcar amintirea, nici oamenii care să transmită mai departe. Noi reconstruim tot, iar orice pas făcut înainte este foarte, foarte important.

Am spus de foarte mult timp că FCSB are cel mai valoros lot. Chiar dacă vom juca cu ei, este un pas mare înainte. Vom juca acasă, în fața propriilor fani. Cum să nu ne gândim și la opțiunea asta de a ajunge în Europa? Vom juca pe Arcul de Triumf, acolo este singura arenă din București care ne poate găzdui”.