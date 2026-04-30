Politică haotică în Ucraina? Carnegie: „Stat aliniat strategic cu Occidentul, slab instituțional, fragil politic și dificil de integrat”

Ucraina a suferit un regres parlamentar în primele luni ale anului 2026. Majoritatea aflată la putere nu a reușit să adopte o legislație esențială pentru asigurarea finanțării externe. Eșecul de a obține numărul necesar de voturi s-a încheiat cu adoptarea parțială a unora dintre legile solicitate de „donatorii occidentali”. Sistemul de guvernare al Ucrainei se adaptează la noul echilibru creat de plecarea atotputernicului Andriy Yermak din funcția de șef al administrației prezidențiale. Plecarea a survenit în urma unui scandal de corupție de amploare.
După înlocuirea lui Yermak cu Kyrylo Budanov, fost șef al serviciilor secrete militare, administrația prezidențială nu mai exercită același nivel de control centralizat asupra parlamentului, avertizează analistul politic Balázs Jarábik într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.
Partidul aflat la guvernare în Ucraina, Slujitorul Poporului, nu a reușit timp de aproape doi ani să obțină o majoritate stabilă.
„S-a bazat, în schimb, pe sprijinul din partea altor facțiuni și grupuri de deputați, în anumite situații.
Președintele Volodimir Zelenski și cabinetul sunt pregătiți pentru o schemă de integrare rapidă. Statele membre-cheie ale UE i se opun acum în mod deschis.
În cele din urmă, partidul de guvernământ a demonstrat că poate mobiliza voturi atunci când este absolut necesar. La începutul lunii aprilie, cu ajutorul opoziției, a aprobat măsuri care deblochează cel puțin 2 miliarde de euro din fondurile UE.
Este un semnal că revenirea la politica parlamentară nu subminează funcționarea de bază a statului sau autoritatea prezidențială”, explică Balázs Jarábik.
Mulți deputați din facțiunea „Slujitorul Poporului” consideră că, practic, contractul lor politic cu președintele Zelenski și-a încheiat cursul.
Mandatul formal de cinci ani este considerat finalizat, în timp ce prelungirea din timpul războiului oferă perspective limitate de realegere sau reintegrare politică.
„Anchetele anticorupție de mare amploare au avut, de asemenea, un efect destabilizator asupra politicii.
Prăbușirea mecanismelor de guvernare centralizată a slăbit, de asemenea, controlul asupra Radei Supreme”, avertizează Balázs Jarábik.
Modelul de management centralizat asociat cu Yermak s-a fragmentat după plecarea sa.
„În locul acestuia, a apărut o luptă pentru putere pe mai multe niveluri.
Există mai multe centre de influență în Rada Supremă, fiecare cu agende și surse de pârghie distincte.
Rețelele încă asociate cu Yermak continuă să joace un rol, adăugând un alt nivel de concurență”, continuă Balázs Jarábik.
Facțiunea „Slujitorii Poporului”, condusă de Davyd Arakhamia și asociată și cu noul șef al administrației prezidențiale, Kyrylo Budanov, a evoluat într-un centru politic de sine stătător.
„Deși evită confruntarea deschisă cu președintele, aceasta demonstrează o autonomie tot mai mare – cel mai vizibil prin criticile la adresa guvernului și insistența asupra implicării parlamentare în deciziile cheie.
Având în vedere că finanțarea externă este condiționată de voturi-cheie, Danylo Hetmantsev, șeful comisiei parlamentare de finanțe, a devenit un important mediator al Radei.
Președintele Zelenski își menține o influență semnificativă asupra aparatului de securitate și a administrațiilor regionale și continuă să modeleze cabinetul.
Zelenski se întâlnește acum frecvent cu prim-ministrul Svîrîdenko și cu președintele parlamentului, Rusland Ștefanciuk, în loc să se întâlnească cu șeful cabinetului său, consolidându-le astfel legitimitatea”, explică analistul politic.
Coaliția antiprezidențială este orientată spre o restructurare a puterii executive, inclusiv o posibilă remaniere guvernamentală.
Scopul ar fi acela de a reduce dominația prezidențială.
„Discuțiile despre scenariile alternative de conducere au inclus personalități precum ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, adesea descris de deputați drept un candidat pro-occidental.
Orice încercare de a înlătura cabinetul ar necesita probabil cel puțin acordul prezidențial tacit, deoarece este puțin probabil ca în caz contrar să se materializeze suficiente voturi în Rada Supremă.
Atâta timp cât președintele își păstrează controlul asupra unor segmente-cheie ale facțiunii aflate la guvernare, o realiniere semnificativă rămâne limitată.
Deși situația este aproape de un impas, în sensul că niciun actor individual nu își poate impune agenda, sistemul continuă să funcționeze”, mai scrie Balázs Jarábik.
Revenirea la politica parlamentară reflectă o schimbare mai amplă de la așteptările anterioare privind o înțelegere și alegeri către realitatea unui război prelungit.
„De asemenea, remodelează relațiile cu Uniunea Europeană, acum principalul partener extern al Ucrainei.
În timp, un război prelungit ar putea produce un stat aliniat strategic cu Occidentul, dar care rămâne slab din punct de vedere instituțional, fragil din punct de vedere politic și dificil de integrat”, încheie Balázs Jarábik.
