Politică haotică în Ucraina? Carnegie: „Stat aliniat strategic cu Occidentul, slab instituțional, fragil politic și dificil de integrat”

Ucraina a suferit un regres parlamentar în primele luni ale anului 2026. Majoritatea aflată la putere nu a reușit să adopte o legislație esențială pentru asigurarea finanțării externe. Eșecul de a obține numărul necesar de voturi s-a încheiat cu adoptarea parțială a unora dintre legile solicitate de „donatorii occidentali”. Sistemul de guvernare al Ucrainei se adaptează la noul echilibru creat de plecarea atotputernicului Andriy Yermak din funcția de șef al administrației prezidențiale. Plecarea a survenit în urma unui scandal de corupție de amploare.

După înlocuirea lui Yermak cu Kyrylo Budanov, fost șef al serviciilor secrete militare, administrația prezidențială nu mai exercită același nivel de control centralizat asupra parlamentului, avertizează analistul politic Balázs Jarábik într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

„Acest sistem a funcționat atâta timp cât a fost gestionat strict de administrația prezidențială”

Partidul aflat la guvernare în Ucraina, Slujitorul Poporului, nu a reușit timp de aproape doi ani să obțină o majoritate stabilă.

„S-a bazat, în schimb, pe sprijinul din partea altor facțiuni și grupuri de deputați, în anumite situații.

Acest sistem a funcționat atâta timp cât a fost gestionat strict de administrația prezidențială.

Kievul își testează, de asemenea, limitele cu principalul său donator, Uniunea Europeană.

Fracțiunile parlamentare se opun unor cerințe de reformă sensibile din punct de vedere politic, stabilite de Comisia Europeană.

Președintele Volodimir Zelenski și cabinetul sunt pregătiți pentru o schemă de integrare rapidă. Statele membre-cheie ale UE i se opun acum în mod deschis.

În cele din urmă, partidul de guvernământ a demonstrat că poate mobiliza voturi atunci când este absolut necesar. La începutul lunii aprilie, cu ajutorul opoziției, a aprobat măsuri care deblochează cel puțin 2 miliarde de euro din fondurile UE.

Este un semnal că revenirea la politica parlamentară nu subminează funcționarea de bază a statului sau autoritatea prezidențială”, explică Balázs Jarábik.

„Există mai multe centre de influență în Rada Supremă”

Mulți deputați din facțiunea „Slujitorul Poporului” consideră că, practic, contractul lor politic cu președintele Zelenski și-a încheiat cursul.

Mandatul formal de cinci ani este considerat finalizat, în timp ce prelungirea din timpul războiului oferă perspective limitate de realegere sau reintegrare politică.

„Anchetele anticorupție de mare amploare au avut, de asemenea, un efect destabilizator asupra politicii.

Peste o sută de deputați parlamentari sunt anchetați.

Cazul fostului prim-ministru Iulia Timoșenko este ilustrativ.

Politiciana veterană a fost reținută în biroul său în urma încercărilor de a cumpăra sprijinul deputaților din cadrul partidului „Slujitorul Poporului” pentru a construi o coaliție mai largă în jurul partidului său.

Prăbușirea mecanismelor de guvernare centralizată a slăbit, de asemenea, controlul asupra Radei Supreme”, avertizează Balázs Jarábik.

O luptă pentru putere pe mai multe niveluri

Modelul de management centralizat asociat cu Yermak s-a fragmentat după plecarea sa.

„În locul acestuia, a apărut o luptă pentru putere pe mai multe niveluri.

Există mai multe centre de influență în Rada Supremă, fiecare cu agende și surse de pârghie distincte.

Tabăra prezidențială.

Un grup parlamentar legat de facțiunea Slujitorul Poporului.

O „coaliție antiprezidențială” informală care reunește actori anticorupție și forțe de opoziție.

Rețelele încă asociate cu Yermak continuă să joace un rol, adăugând un alt nivel de concurență”, continuă Balázs Jarábik.

„Președintele Zelenski își menține o influență semnificativă asupra aparatului de securitate”

Facțiunea „Slujitorii Poporului”, condusă de Davyd Arakhamia și asociată și cu noul șef al administrației prezidențiale, Kyrylo Budanov, a evoluat într-un centru politic de sine stătător.

„Deși evită confruntarea deschisă cu președintele, aceasta demonstrează o autonomie tot mai mare – cel mai vizibil prin criticile la adresa guvernului și insistența asupra implicării parlamentare în deciziile cheie.

Având în vedere că finanțarea externă este condiționată de voturi-cheie, Danylo Hetmantsev, șeful comisiei parlamentare de finanțe, a devenit un important mediator al Radei.

Un alt centru este coaliția antiprezidențială informală . Cuprinde elemente ale agențiilor anticorupție, segmente ale societății civile, actori media selectați și figuri ale opoziției, inclusiv fostul președinte Petro Poroșenko.

. Cuprinde elemente ale agențiilor anticorupție, segmente ale societății civile, actori media selectați și figuri ale opoziției, inclusiv fostul președinte Petro Poroșenko. Această grupare este descrisă ca o convergență de interese din ce în ce mai mult aliniate cu partenerii europeni, în special pe măsură ce canalele conectate la SUA au devenit mai puțin importante.

Președintele Zelenski își menține o influență semnificativă asupra aparatului de securitate și a administrațiilor regionale și continuă să modeleze cabinetul.

Zelenski se întâlnește acum frecvent cu prim-ministrul Svîrîdenko și cu președintele parlamentului, Rusland Ștefanciuk, în loc să se întâlnească cu șeful cabinetului său, consolidându-le astfel legitimitatea”, explică analistul politic.

„Situația este aproape de un impas”

Coaliția antiprezidențială este orientată spre o restructurare a puterii executive, inclusiv o posibilă remaniere guvernamentală.

Scopul ar fi acela de a reduce dominația prezidențială.

„Discuțiile despre scenariile alternative de conducere au inclus personalități precum ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, adesea descris de deputați drept un candidat pro-occidental.

Cu toate acestea, această opțiune se confruntă cu rezistența din partea Arakhamia, precum și a lui Budanov, ambii menținând relații tensionate cu Fedorov.

Ar favoriza în schimb configurații care să consolideze poziția lui Budanov.

Orice încercare de a înlătura cabinetul ar necesita probabil cel puțin acordul prezidențial tacit, deoarece este puțin probabil ca în caz contrar să se materializeze suficiente voturi în Rada Supremă.

Atâta timp cât președintele își păstrează controlul asupra unor segmente-cheie ale facțiunii aflate la guvernare, o realiniere semnificativă rămâne limitată.

Deși situația este aproape de un impas, în sensul că niciun actor individual nu își poate impune agenda, sistemul continuă să funcționeze”, mai scrie Balázs Jarábik.

„Actorii politici se poziționează pentru o fază electorală postbelică”

Revenirea la politica parlamentară reflectă o schimbare mai amplă de la așteptările anterioare privind o înțelegere și alegeri către realitatea unui război prelungit.

„De asemenea, remodelează relațiile cu Uniunea Europeană, acum principalul partener extern al Ucrainei.

Pregătirile tehnice pentru viitoarele alegeri nu s-au oprit.

Autoritățile explorează mecanisme pentru organizarea votului în străinătate pentru până la opt milioane de cetățeni ucraineni, comparativ cu 150.000-200.000 înainte de război.

Chiar dacă sistemul se adaptează la un conflict mai lung, actorii politici se poziționează pentru o fază electorală postbelică.

În timp, un război prelungit ar putea produce un stat aliniat strategic cu Occidentul, dar care rămâne slab din punct de vedere instituțional, fragil din punct de vedere politic și dificil de integrat”, încheie Balázs Jarábik.

