Anunțul lui Donald Trump, după convorbirea cu Vladimir Putin: „Vreau să-ți închei războiul. Ucraina e înfrântă militar”

Președintele Donald Trump a declarat după o discuție cu Vladimir Putin că liderul rus ar fi deschis unui acord de pace. Mai mult, liderul de la Casa Albă a reiterat retorica susținută și în raport cu Iranul afirmând că Ucraina ar fi drept „înfrântă militar”.

Donald Trump a făcut noi declarații controversate despre războiul din Ucraina, după o convorbire telefonică purtată cu Vladimir Putin, afirmând că liderul de la Kremlin ar fi pregătit pentru un acord de pace și sugerând că un anunț privind o posibilă încetare a focului ar putea veni în perioada următoare, scrie The Independent.co.uk.

Vorbind în Biroul Oval, după întâlnirea cu echipajul misiunii Artemis II, liderul de la Casa Albă a precizat că discuția cu Vladimir Putin s-a concentrat în principal pe conflictul din Ucraina, dar a atins și dosarul sensibil al Iranului.

„Am vorbit despre Ucraina și am vorbit puțin și despre Iran. El nu vrea să îi vadă că au o armă nucleară”, a declarat președintele Donald Trump.

Donald Trump: „Înainte să mă ajuți, vreau să-ți închei războiul”

Liderul SUA a dezvăluit că i-a sugerat direct lui Vladimir Putin ideea unei încetări a focului, lăsând să se înțeleagă că Moscova ar putea face un pas public în această direcție.

„Am sugerat, într-o oarecare măsură, o încetare a focului. Și cred că ar putea face asta. Ar putea anunța ceva în acest sens”, a declarat președintele Donald Trump.

În același context, Donald Trump a afirmat că liderul rus și-ar fi exprimat disponibilitatea de a ajuta în negocierile privind Iranul, însă răspunsul liderului de la Casa Albă a fost clar.

„I-am spus: înainte să mă ajuți, vreau să-ți închei războiul. Cred că era gata să facă un acord mai demult, dar unii oameni i-au îngreunat acest lucru”, a declarat președintele Donald Trump.

De asemenea, Trump a susținut că Ucraina, țara atacată de cinci ani de Rusia, ar fi într-o poziție militară extrem de slabă, descriind forțele sale navale drept complet distruse, în contextul în care linia frontului a fost de mult timp „înghețată”, cu pierderi catastrofale, care depășesc un milion de victime în rândul soldaților ruși.

„Uitați-vă: marina lor – aveau 159 de nave. Toate sunt acum sub apă. De obicei, asta spune totul”, a declarat președintele Donald Trump.

