Industria transporturilor maritime și piața carburanților se pregătesc pentru o posibilă penurie în al treilea trimestru fiscal al anului 2026.

Industriile sunt în prezent grav afectate de blocarea tranzitului petrolier din Strâmtoarea Hormuz, ca urmare a războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

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Războaiele din Ucraina și Iran declanșează un efect de domino de scumpiri și penurie

Și atacurile Ucrainei cu drone împotriva unor rafinării petroliere din Rusia contribuie masiv la criza energetică care s-ar putea agrava în 2027.

China și-a redus capacitatea de rafinare și exporturile pentru a evita să-și epuizeze stocurile. Industria maritimă riscă să nu mai aibă cu ce să-și alimenteze navele după ce penuria de păcură ar putea majora costurile pentru armatori și producătorii de energie electrică.

Păcura cu conținut foarte scăzut de sulf, folosită ca principalul combustibil pentru transportul maritim, s-a scumpit cu 76% de la începerea războiului SUA-Iran pe 28 februarie. În Singapore, prețul păcurii a urcat cu 76%, ajungând la sub 825 de dolari pe tonă metrică.

Scumpiri la orizont pentru consumatori la nivel global

Combustibilul utilizat de nave alimentează transportul de mărfuri mari în întreaga lume. Diminuarea traficului maritim ar putea duce la creșterea costurilor globale de transport.

Consumatorii și producătorii de bunuri și mărfuri vor fi în mod direct afectați. Majoritatea navelor și petrolierelor folosesc păcură grea, un lichid vâscos și negru, obțonut ca reziduu pentru a alimenta motoarele.Acest combustibil este produs din rafinarea țițeiului. Alți combustibili marini utilizați în mod obișnuit includ motorina marină și păcura cu conținut foarte scăzut de sulf.

Analiștii atrag atenția pentru Al Jazeera că războaiele din Asia de Vest și Europa, dar și rafinăriile care au optat pentru producerea de combustibili mai profitabili, au contribuit la penurie. Exporturile de păcură din Orientul Mijlociu au scăzut cu 45% față de anul precedent, ajungând la o medie de 447.000 de barili pe zi, arată datele firmei de analiză a comerțului cu energie Kpler.

Compania de consultanță energetică Energy Aspects a declarat agenției de știri Reuters că se așteaptă ca piața păcurii să se confrunte cu un deficit de 218.000 bpd în trimestrul al treilea.

SUA și Iran continuă să se amenințe în mod reciproc

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenință că Iranul ar putea ataca companiile americane de petrol și gaze din Orientul Mijlociu. Declarația a venit după ce secretarul de Război american Pete Hegseth a amenințat că ar putea distruge petrolierele iraniene.

„Este simplu: lanțul de producție de petrol și gaze de aici este extins, accesibil și expus. Companiile americane de petrol și gaze de pe aceste ape și instalații sunt expuse”, a postat el pe platforma X.

Un oficial american a declarat pentru Al Jazeera că strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și sub controlul SUA. Marina SUA a efectuat opperațiuni secrete de deminare a strâmtorii Ormuz, desfășurată din aprilie. Au folosit tehnici avansate pentru a îndepărta aproximativ 80 de mine navale.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, susține că tranzitul petrolier a fost reluat în strâmtoarea Ormuz și a estimat că aproximativ 9 milioane de barili pe zi au fost transportați prin culoar.

Washingtonul pare, de asemenea, încrezător în campania de presiune economică lansată asupra Iranului luna trecută, prin sancțiuni, cât și prin blocada navală înăsprită. 20 de nave rămân implicate în această blocadă,

Ghalibaf a asociat mesajul cu o imagine a infrastructurii petroliere, aparent generată de inteligența artificială, cu textul: „Deceniul pierdut al economiei SUA se apropie”.

Iranul amenință Coreea de Sud, în timp ce Abu Dhabi avertizează că refacerea relațiilor cu Teheranul va dura decenii

Emiratele Arabe Unite se așteaptă ca reconstruirea legăturilor cu Iranul să dureze decenii, a spus consilierul prezidențial Anwar Mohammed Gargash.La Forumul Hili din Abu Dhabi, Gargash a declarat că Emiratele Arabe Unite nu vor permite ca exporturile sale de energie să fie „ținute ostatice” din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

„Este inacceptabil ca petrolierele și navele să fie amenințate în mod continuu în Strâmtoarea Hormuz”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a avertizat Coreea de Sud să nu devină „complice” la atacurile SUA asupra Iranului, spunând că vor exista „consecințe”.

Biroul prezidențial al Coreei de Sud a declarat că analizează opțiunile prin care ar contribui la libertatea de navigație în Strâmtoarea Hormuz.

Netanyahu râvnește la un nou mandat în timp ce alegerile pentru Knesset se apropie

Între timp, Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru israelian, speră să câștige un alt mandat după alegerile parlamentare de luna viitoare. El și-a petrecut cea mai mare parte a ultimilor trei ani luptând împotriva Hamas în Gaza, a Hezbollah în Liban și a Iranului.

Scopul său a fost să pună capăt a ceea ce el numește amenințarea existențială din partea dușmanilor Israelului.Pe 27 octombrie, conducerea sa va fi pusă la încercare, deoarece sondajele de opinie recente sugerează că opoziția este în frunte.

Sursa Foto: Hepta