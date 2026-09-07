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Piperea îl critică pe Nicușor Dan pentru criza politică: Nu este eșecul nostru, este eșecul lui și al lui Bolojan

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Singura declarație politică a președintelui în prima zi de școală s-a referit la eșecul de a nu avea guvern după 4 luni. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, a criticat această declarație, argumentând de ce criza politică și faptul că nu avem guvern de 4 luni este eșecul personal al lui Nicușor Dan.

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Cine trebuie să deconteze criza, de fapt

Moderatorul emisiunii l-a întrebat pe cunoscutul avocat care este poziția AUR în actuala criză politică, dacă ar accepta să intre la guvernare și dacă a fost invitat în vreo formulă de putere. Politicianul suveranist a opinat că adevăratul responsabil pentru criza politică este Nicușor Dan. Gheorghe Piperea a mai remarcat că o parte din vină le revine și premierului Bolojan și liderului PSD.

Îi transmit domnului Nicușor Dan că nu este eșecul nostru, al tuturor, faptul că de 125 de zile nu avem guvern. Este eșecul său, este eșecul lui Bolojan. Secundar, dar tot important, este eșecul lui Grindeanu. Nu noi suntem cei care avem vreun cuvânt de spus, nici ca cetățean, nici ca partid de opoziție, în privința desemnării unui premier”.

În intervenția sa, europarlamentarul AUR a mai punctat că președintele avea multiple opțiuni de desemnare a unui premier, inclusiv partidul din care face parte. Acesta avea un program de guvernare, dar și propuneri de premieri, a completat Piperea în studioul Gândul.

AUR, exclus total

A încercat de două ori până acum, a ieșit cum a ieșit. Avea la dispoziție un milion de posibilități, inclusiv posibilitatea de a da această guvernare partidului AUR. Care la prima și ultima consultare, la care am fost și eu prezent personal, i-a spus foarte clar, noi ne asumăm guvernarea, responsabilitatea guvernării. Noi, AUR. Avem și program, avem și mai multe nume de premieri”.

Politica, artă a compromisului

În viziunea sa, premisa crizei politice a fost faptul că Nicușor Dan nu a putut stimula coagularea unei majorități în jurul propiilor propuneri de prim-miniștri.

Răspunsul, cred că au fost doar două fraze pe care le-a spus atunci, pe ce majoritate ne bazăm? Pe ce majoritate? Politica nu este aritmetică. Politica e o artă a compromisului, cum chiar el zicea. Majoritatea se face după ce obții desemnarea. Dacă nu obții această majoritate, atunci îți depui mandatul foarte bine, așa cum a făcut Tomac. Dar majoritatea o obții ulterior, a conchis Piperea. 

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