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Microplastic în apa de ploaie. Indonezienii, sfătuiți să poarte măști. La Jakarta, un om inhalează echivalentul a 3 carduri bancare pe lună

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Microplasticele sunt de obicei consumate prin alimente și apă. Mai recent, acestea pătrund în organismul uman pe calea aerului și prin ploaie în Indonezia.

Sui-Lee Wee, corespondentul de afaceri pentru Asia al New York Times, a călătorit la Jakarta, capitala țării, pentru a afla mai multe informații despre „epidemia de microplastice”.

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„Tot mai mulți oameni sunt alarmați în Indonezia când ministrul Sănătății le-a cerut oamenilor să poarte mască de fiecare dată când plouă. Pentru că microplasticele se transmit acum pe calea aerului.”, a spus corespondenta.

Indonezienii inhalează lunar microplastice cât trei carduri bancare

Ploaia aduce microplasticele la sol, unde probabilitatea să fie inhalate de oameni și de animale este crescută.

„În medie, un indonezian inhalează 15 grame de microplastice pe lună. Este echivalentul greutății a trei carduri bancare”, a raportat corespondenta de la New York Times.

Microplasticele sunt bucăți mici din plastic care măsoară mai puțin de 5 milimetri. Sunt extem de toxice pentru că se leagă de poluanți. Microplasticele sunt deseori consumate prin mâncare și apă.

Cum se transformă munții de gunoaie arși în aerul toxic pe care indonezienii îl respiră

Plasticul se regăsește peste tot în Indonezia, de la plasele de cumpărături și sticlele cu apă îmbuteliată  la pliculețele de cafea sau de ceai. Mulți indonezieni nu se complică cu reciclarea, și astfel, multe obiecte din olastic ajung aruncate în toată țara.

Munții de deșeuri contribuie la poluarea cu microplastice pentru că Soarele și căldura sfărâmă fragmentele mici din plastic în fragmente și mai mici care ajung purtate de vânt

La indonezieni este o practică obișnuită ca gunoaiele să fie arse pentru că nu prea există servicii publice de colectare a gunoaielor.

Prin ardere, microplasticele ajung în aer. Guvernul indonezian a interzis arderea gunoiului în spații deschise, însă, măsura n-a fost implementată eficient la scară largă.

Cum ajung microfibrele din mașina de spălat direct în plămânii noștri

Magazinele vestimentare sunt o altă sursă majoră de poluare cu microplastici, epntru că hainele din fibre sintetice sunt ieftine de produs și de cumpărat. Când sunt spălate, rezultă crearea unei mulțimi de microfibre, destul de mici pentru a nu fi captate de filtre.

Majoritatea gospodăriilor cu mașini de spălat haine revarsă toată apa reziduală cu microfibre printr-un sistem de șanțuri care duc direct în râuri. După ce razele Soarelui usucă apa reziduală din șanțuri, toate microplasticele se ridică în aer.

Nu există o soluție salvatoare decât ca oamenii să reducă utilizarea plasticului în consumerism decât reducerea producției de haine sintetice,  jucării din plastic, pungilor,  și la reducerea sticlelor de plastic cu apă îmbuteliată.

Un european inhalează anual microplastice cu echivalentul a 5 rățuște de jucărie

Și populația României este expusă la contaminare.  Datele arată că apa îmbuteliată este principala sursă de microplastice, din cauza degradării ambalajului. Apa îmbuteliată conține de până la 100 de ori mai multe microplastice decât se estimase inițial, susține Raportul de Gardă.ro.

Aerul inhalat în marile aglomerări urbane ca București sau Cluj este o altă sursă din cauza prafului din trafic și a fibrelor sintetice din haine care plutesc în aer. Microplasticele ajung să fie ingerate inclusiv de peștele care ajunge direct în farfuriile noastre. Tone de plastic ajung zilnic în gurile de vărsare ale Dunării și se revarsă în Marea Neagră.

Un european consumă săptămânal o cantitate de 2.100 de particule de microplastic care cântăresc  5 grame, conform unui studiu al Universității Newcastle din Australia. Pe lună, ajunge să ingereze 20 de grame – echivalentul a 4 carduri bancare sau cu o mână de capace de plastic.

Anual, o persoană care locuiește în spațiul urban european inhalează 250 de grame, adică un sfert de kilogram de plastic pur. Asta înseamnă că europenii de la oraș ingerează echivalentul a aproape 5 mici rățuște de jucărie pe an.

Riscuri

Ingerarea în exces poate duce la inflamații cronice severe, astm, iritarea colonului și  ateroscleroză.

Cercetătorii încă n-au determinat dacă microplasticele pot cauza și anumite tiprui de cancer, potrivit American Cancer Society.

Sursa Video: New York Times

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