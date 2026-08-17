Compania fintech Revolut intră pe piață prin deschiderea celui mai mare business lounge din spațiul Schengen.

Călătorii fideli tind să aibă multe carduri în portofel. Unii o fac pentru a acumula mai multe puncte de fidelitate, alții pentru a evita comisioanele pentru transfer.

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Țările în care va fi operațională rețeaua Revolut

În cazul posesorilor de carduri Revolut, există vești bune. Revolut va deschide cel mai mare business lounge în Aeroportul din Copenhaga din 2027. Va fi operat de Plaza Premium Group.Compania intenționează să creeze o rețea de lounge-uri premium în următorii ani. Înființată în Regatul Unit, prin intermediul rețelei, posesorii de carduri Revolut își pot deschide un cont în țări din Spațiul Economic European, precum și în Elveția, SUA, Australia, Noua Zeelandă, Brazilia, Singapore și Japonia.

„Toată lumea este de acord că saloanele din aeroporturi tind să fie dezamăgitoare, vrem să aducem etosul nostru de design în lumea reală și vom crea ceva curajos și frumos”, a declarat Hadi Nasrallah, director de produs generalist și noi pariuri la Revolut.

„Copenhaga se potrivește perfect, orașul poate fi descris în mod similar și se află într-o piață cheie în creștere pentru noi, țările nordice. Ne vom strădui să stabilim un nou standard pentru ospitalitatea aeroportuară în întreaga Europă și să aducem mai multe beneficii unice clienților Revolut atunci când călătoresc.”

Beneficii pentru deținătorii de card Revolut

De exemplu, deținătorii de card Revolut cu planul ultra (55 EUR pe lună) pot descărca o cartelă eSIM cu 3 GB de date globale și pot beneficia de acces nelimitat la saloanele din aeroport, schimb valutar nelimitat fără taxe și, de asemenea, pot obține asigurare medicală globală, asigurare pentru excesul de închiriere auto și asigurare pentru zboruri întârziate, bagaje pierdute sau deteriorate.

De asemenea, ei pot primi abonamente precum trei credite pentru a accesa locațiile WeWork din întreaga lume și 20 de credite la ClassPass.În toate conturile, se pot câștiga RevPoints, care pot fi transferate către anumite scheme de fidelitate. Revolut nu este singura opțiune pentru cei care doresc să evite comisioanele de transfer.

Neobank-ul olandez Bunq oferă, de asemenea, conturi bancare multivalutare, cu planuri premium care includ date eSIM, asigurare de călătorie și plăți în valută fără comisioane. Alte opțiuni de pe continent includ Wise, N26 și Starling, potrivit Euronews.

Sursa Foto: Revolut