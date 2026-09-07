Bernie Ecclestone, în vârstă de 95 de ani, a fost reținut pentru deținerea ilegală a unei puști de vânătoare, transmite Daily Mail.

În ciuda relatărilor unor publicații privind „arestarea” sa, Bernie Ecclestone neagă acest lucru. Miliardarul a declarat că nu a fost arestat, ci a fost oprit de ofițerii de poliție, cu care a stat de vorbă timp de o oră.

Incidentul în care a fost implicat ex-șeful F1 a avut loc pe un aerodrom din Portugalia, după ce avionul său privat a aterizat.

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Ecclestone a fost reținut pe „Aerodromul Tires” din municipiul Cascais, situat în apropiere de Lisabona.

De ce a mai fost reținut Bernie Ecclestone în trecut

Arestarea a venit în urma unei „operațiuni de rutină”. Acesta a mai fost reținut în mai 2022 în Brazilia pentru deținerea ilegală a unei arme în timp ce se îmbarca într-o aeronavă privată.

Ecclestone are o avere uriașă, de 3 miliarde de lire sterline. Miliardarul s-a retras în Elveția, în localitatea Gstaad, alături de soția sa Fabiana, în vârstă de 49 de ani.

Fiul lor, Ace, are doar cinci ani, iar Ecclestone se ocupă personal de creșterea micuțului.

Fostul boss F1 a devenit tată pentru a patra oară la o distanță de 31 de ani.

Ecclestone are alți trei copii în afară de Ace: Deborah, în vârstă de 70 de ani (cu prima sa nevastă, Ivy Bamford), Tamara, de 41 de ani, și Petra, de 36 de ani (cu a doua nevastă, Slavica Radic).

Bernie Ecclestone rămâne unul dintre cei mai bogați oameni din UK, care și-a construit imperiul în jurul Formulei 1.

Mogulul a fost în centrul mai multor scandaluri: în 2014, Bernie a plătit 100 milioane de dolari pentru a nu face închisoare, după ce a fost acuzat de mită în Germania.

Dosarul avea legătură cu vânzarea drepturilor Formulei 1. Ecclestone a vândut F1 în 2017 către Liberty Media, iar o perioadă a avut funcția de președinte onorific.

Deși a fost implicat în numeroase scandaluri, Bernie Ecclestone este considerat în continuare „părintele modern” al F1.