Victor Ponta, acuzații grave la adresa Guvernului: „A cumpărat gaz pe 7 ani la un preț preferențial de la OMV Petrom, și nu de la Romgaz”

Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa Guvernului, pe care îl acuză de încheierea unui contract dezavantajos privind achiziția gazelor naturale extrase din Marea Neagră. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, fostul prim-ministru Victor Ponta a susținut că autoritățile au convenit să cumpere gazul de la compania OMV Petrom la un tarif fix stabilit pe o perioadă de șapte ani, printr-o tranzacție de două miliarde și jumătate de euro. Emisiunea integrală poate fi urmărită pe canalele de Facebook și YouTube ale Gândul.
„Pe 31 iulie (…) a venit un proiect de lege de la Guvern cu 70 de modificări la 70 de legi. Nu îți închipui că cineva a citit ce scria acolo. Și era așa o modificare, ca rezervele statului să poată să aplice legea nu știu care. Oricum ceva ciudat, că dai o lege ca să aplici o lege. Dar a doua zi, după legea asta, s-a dus repede Guvernul Bolojan la OMV să le zică «Vrem să cumpărăm pe șapte ani de acum încolo gazul pe care îl produceți în Marea Neagră și vă dăm un preț fix de 50 de euro pe an.» Păi stai puțin, că poate o fi prețul 30 de dolari, sau poate o fi 35 de dolari. Cum le zici tu la ălora că șapte ani de zile le cumperi la prețul pe care îl vor ei? Au semnat, gata. Două miliarde și jumătate de euro.”, a declarat fostul premier.
Victor Ponta a atras atenția și asupra faptului că tranzacția vizează doar cantitățile deținute de compania privată austriacă, deși statul român este coproprietar al exploatării maritime prin societatea națională Romgaz.
„Știi că Romgazul are jumătate acolo? La Romgaz nu le-a dat nimic. Și-au împărțit gazul de acolo, Romgazul cu OMV-ul. Noi luăm de la OMV, noi nu luăm de la Romgaz. Cum să luăm de la Romgaz?”, a afirmat Victor Ponta la „Marius Tucă Show”.
Perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră este cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din zona offshore a României, dezvoltat în participație egală de 50% de către companiile OMV Petrom și Romgaz. Investițiile totale estimate pentru dezvoltarea perimetrului se ridică la până la 4 miliarde de euro.